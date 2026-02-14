México

Emiliano Aguilar lanza advertencia a Kunno previo a su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo

El cantante aseguró que su participación en el exitoso reality show fue cancelada de manera repentina y culpa la cercanía del influencer con la familia Aguilar

Emiliano Aguilar reacciona a la
Emiliano Aguilar reacciona a la entrevista de Kunno, donde el influencer sugiere enviarlo a rehabilitación. (Capturas de pantalla)

Emiliano Aguilar regresó al ojo del huracán luego de que resurgiera una entrevista en la que Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar, dio su postura sobre el cantante.

Pese a que el encuentro con los medios ocurrió meses atrás, sus palabras generaron una explosiva reacción en el hijo de Pepe Aguilar, quien no dudó en arremeter contra el influencer.

El hijo mayor de Pepe Aguilar asegura que no estará en La Casa de los Famosos Telemundo por Kunno.

Kunno asegura que no quiere meterse en la boda de Emiliano Aguilar

Durante el encuentro con medios, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy aseguró que prefería no hablar sobre el cantante, pero soltó una frase que parece estar generando controversia.

“No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca, qué miedo”, compartió.

Pese a que el creador de contenido no quiso profundizar en el tema ante la insistencia de los medios de comunicación, el integrante de la dinastía Aguilar intervino en medio de la conversación digital.

Kunno asegura que no desea
Kunno asegura que no desea involucrarse en la boda de Emiliano Aguilar y marca distancia en sus declaraciones. ( Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Emiliano Aguilar asegura que solo es el principio

A través de sus redes sociales, el intérprete de rap mexicano lanzó una serie de advertencias, pero lo que más llamó la atención fue que lo retó a un “tiro”.

“Kunno, Carnal, ¿qué me manden a rehabilitación, perro? Ve y ching* tu mad**, tú que ching* eres, no me conoces ni nada. Caéle, échate un tiro, de hombres, ¿o no, Kunno? Para todos los que dicen que la entrevista fue hace meses, ¿por qué está hablando de mí? No tiene necesidad, yo no hablo de nadie, no me meto con nadie", señaló.

En un clip posterior, volvió a arremeter contra el influencer y dejó claro que la situación todavía no ha terminado: “Mira, a dónde te fuiste a meter, perro, aparte de Nodal esto es el comienzo, aquí y en todos lados me la pelas papikunno”, agregó.

El hijo de Pepe Aguilar
El hijo de Pepe Aguilar reta públicamente a Kunno y responde a sus comentarios con advertencias. (Capturas de pantalla)

Emiliano Aguilar asegura que estaría en La Casa de los Famosos Telemundo

En otro de los breves videos contra Kunno, el cantante de 33 años compartió que ya tenía firmado todo para ser parte de la próxima temporada de La Casa de los Famosos Telemundo, pero la presencia de Kunno frustró su participación.

“Yo iba a estar en La Casa de los Famosos, tengo todas las pruebas, ya había firmado todos los documentos, ya me habían dicho que estaba dentro. Y de la nada un día Telemundo me corren, me corren de La Casa de los Famosos, sin ninguna explicación”, compartió.

El intérprete lo atribuye a la cercanía que Kunno tiene con su familia, pues de acuerdo con Emiliano, los Aguilar tendrían una buena relación con el medio.

Emiliano Aguilar revela que fue
Emiliano Aguilar revela que fue excluido de La Casa de los Famosos Telemundo tras haber firmado su participación. (IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado al respecto, y los integrantes de la dinastía Aguilar se mantienen lejos de la controversia.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarKunnoLa Casa de los Famosos TelemundoDinastía AguilarLos Aguilarmexico-entretenimientomexico-noticias

