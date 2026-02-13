México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35563

Resultado: 00044

Tris De las Tres

Sorteo: 35564

Resultado: 41767

Tris Extra

Sorteo: 35565

Resultado: 93344

Tris De las Siete

Sorteo: 35566

Resultado: 71518

Tris Clásico

Sorteo: 35567

Resultado: 65760

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

El mediocampista del Atlético de Madrid se suma a la selecta lista de mexicanos que juegan el torneo más prestigioso de clubes en Europa

¿Cuándo será el debut en

Beca Rita Cetina 2026: autoridades notifican este importante aviso sobre el pago a nuevos beneficiarios

El programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: autoridades

En qué estado se pedirá cartilla de vacunación para reinscribirse a la escuela

En algunos niveles escolares se requería dicho documento para estudiar

En qué estado se pedirá

“Tormenta perfecta”: especialista señala los factores que trajeron de vuelta el sarampión a México

Las campañas de inmunización insuficientes y los mitos generaron condiciones para el resurgimiento del virus, advierten en entrevista para Infobae, Rodrigo Romero, epidemiólogo y coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología

“Tormenta perfecta”: especialista señala los

Estos son los automóviles que no pueden circular este viernes 13 de febrero debido a la contingencia ambiental

La autoridad ambiental anunció restricciones vehiculares y excepciones específicas ante los altos niveles de contaminación

Estos son los automóviles que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué los drones de

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

Sentencian a Alexis “N” por ayudar a escapar a exalcalde de Apulco, Zacatecas, ligado al CJNG

Ataque armado contra elementos de seguridad en Chiapas deja un agresor abatido y un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo: este será el

Fernando Delgadillo: este será el posible setlist para el concierto en el Parque Naucalli

Laura Zapata amenaza con ser “la villana” de La Casa de los Famosos: “Nos vemos adentro”

Muere el rapero mexicano MilkMan tras días hospitalizado y luego de que Belinda pidiera que lo ayudaran

Poncho de Nigris atribuye la salida de Samadhi Zendejas de Supernova Génesis a una estrategia mediática y menciona el auge de Ring Royale

Ángela Aguilar le envía mensaje a Kunno previo al estreno de La Casa de los Famosos Telemundo

DEPORTES

¿Cuándo será el debut en

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

La Liga MX se une con la CONCACAF para rehabilitar el Estadio Cuauhtémoc tras quejas rumbo al Mundial 2026

‘Pollo’ Ortiz le responde a Faitelson sobre polémica de jugadores extranjeros en Chivas

DT del AC Milán confirma que Santi Giménez está cerca de volver

“Siempre era Chivas”: Brian Gutiérrez confiesa que rechazó al América