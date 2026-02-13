México

En qué estado se pedirá cartilla de vacunación para reinscribirse a la escuela

En algunos niveles escolares se requería dicho documento para estudiar

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

El brote de sarampión ha provocado un giro en los requisitos de inscripción escolar en México, sobre todo en entidades como Chihuahua y Jalisco, donde las autoridades han impuesto la cartilla de vacunación como documento indispensable para ingresar a la educación básica en el ciclo 2026-2027.

Esta medida busca contener el avance de los contagios y garantizar la protección de la comunidad escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Chihuahua ha establecido que la presentación de la cartilla de vacunación actualizada será obligatoria para inscribir a los alumnos no solo en primaria, sino también en kínder y secundaria.

Así lo explicó el subsecretario de Educación Básica de la entidad, Lorenzo Arturo Parga Amado, quien remarcó la importancia de que padres y madres cuenten con el documento al día durante las inscripciones, previstas para julio de 2026.

IMSS y el trámite digital para la cartilla de vacunación

CRÉDITO: Secretaría de la Salud
Ante la frecuente pérdida de este documento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó un mecanismo en línea para obtener una copia de la cartilla de vacunación.

Este servicio busca facilitar el cumplimiento del nuevo requisito para el ciclo escolar, especialmente tras el brote de sarampión.

Para realizar la reimpresión de la cartilla de vacunación del IMSS se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la sección “Reimpresión de Cartilla” en el portal de Servicios Digitales del IMSS.
  • Capturar el CURP y el Número de Seguridad Social (NSS) vigente.
  • Registrar un correo electrónico para recibir el PDF de la carátula oficial.
  • Imprimir el archivo en papel bond.
  • Presentarse con la carátula impresa en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente, donde la sellan y entregan el nuevo cuadernillo físico.

En caso de desconocer el CURP o el NSS, la plataforma digital ofrece la opción de recuperarlos en el apartado de “Datos Personales”.

Brote de sarampión y el impacto en Jalisco

En Jalisco, la situación es especialmente delicada. Según reportes de la Secretaría de Salud estatal al 10 de febrero, 2.193 casos acumulados de sarampión han sido detectados, concentrándose principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Los municipios con mayor número de afectados son:

  • San Pedro Tlaquepaque: 531 casos
  • Tonalá: 387
  • Guadalajara: 283
  • Zapopan: 243
  • El Salto: 175
  • Arandas: 156
  • Tlajomulco de Zúñiga: 144

De acuerdo con la SEP estatal, 56 escuelas han reportado al menos un caso confirmado, lo que llevó a suspender clases presenciales y a implementar el uso obligatorio de cubrebocas.

Seis planteles, donde el brote se ha intensificado, han migrado a clases virtuales temporalmente.

SEP, vacunación y prevención escolar

La decisión de exigir la cartilla de vacunación responde a la urgencia sanitaria y a la necesidad de reforzar los esquemas de inmunización entre la población infantil. La medida busca frenar la propagación del sarampión y proteger a quienes aún no han completado su esquema de vacunas.

El gobernador de Durango propone
El gobernador de Durango propone la cartilla de vacunación completa como requisito para inscribir niños en escuelas básicas ante el brote de sarampión. | (Crédito: Jesús Aviles/Infobae México)

La coordinación entre SEP e IMSS permite que las familias regularicen la documentación en tiempo y forma, asegurando la continuidad educativa y la salud pública. A medida que avancen las inscripciones, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la flexibilidad para adaptar las clases según evolucionen los casos en cada entidad.

