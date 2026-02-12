México

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Sonora

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 21:45 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de H Guaymas ubicado en Sonora.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 de este 11 de febrero a 66 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 10.5 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 27.499 grados de latitud y -111.381 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia institución académica, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

La diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo impulsa una reforma para reforzar la protección de los animales en la capital

Congreso CDMX propone hasta 12

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Mapastepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas hoy: se

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

También fueron aseguradas armas y vehículos; los detenidos fueron identificados como generadores de violencia

Detienen a tres miembros del

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Este evento tendrá cupo limitado y se realizará de forma simultánea

Gorillaz: esta es la lista

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Uno de los agresores fue abatido en el sitio

Pertenecen al Cártel de los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres miembros del

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Localizan cadáveres en una camioneta abandonada en Navolato, Sinaloa

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: esta es la lista

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Arranca preventa de boletos para el estreno de ‘Scream 7’ en México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

DEPORTES

Geo González, cronista de TUDN

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?