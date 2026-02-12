México

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 11 de febrero

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4173 dados a conocer por la lotería mexicana

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados ganadores del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más populares de México que entrega millones de pesos. Averigua si obtuviste algún premio del sorteo 4173 de este miércoles 11 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4173.

Resultado: 01, 04, 14, 38, 41 y 44.

Melate Revancha:

Sorteo: 4173.

Resultado: 12, 26, 32, 40, 51, 54 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4173.

Resultado: 10, 18, 31, 39, 53, 55 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoMelate Retro y Revancha México

Más Noticias

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

La diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo impulsa una reforma para reforzar la protección de los animales en la capital

Congreso CDMX propone hasta 12

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Sonora

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Mapastepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas hoy: se

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

También fueron aseguradas armas y vehículos; los detenidos fueron identificados como generadores de violencia

Detienen a tres miembros del

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Este evento tendrá cupo limitado y se realizará de forma simultánea

Gorillaz: esta es la lista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres miembros del

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Localizan cadáveres en una camioneta abandonada en Navolato, Sinaloa

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: esta es la lista

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Arranca preventa de boletos para el estreno de ‘Scream 7’ en México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

DEPORTES

Geo González, cronista de TUDN

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?