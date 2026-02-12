¿Por qué el sarampión es mortal? Esto explica la ciencia

Este es uno de los virus más contagiosos. Foto: (iStock)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que, aunque muchas personas asocian con un padecimiento común de la infancia, puede llegar a ser grave e incluso mortal en ciertos casos. Gracias a la vacunación, su incidencia ha disminuido considerablemente en muchas partes del mundo; sin embargo, sigue representando un riesgo importante para poblaciones no vacunadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

El sarampión es causado por un virus que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Es tan contagioso que puede permanecer activo en el aire o sobre superficies durante varias horas. De hecho, se estima que una sola persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas susceptibles, lo que lo convierte en uno de los virus más contagiosos conocidos.

Los síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. Inicialmente, se presentan fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Posteriormente, aparece una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

En algunos casos los síntomas pueden complicarse, por lo que es necesario vigilarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchos pacientes se recuperan sin complicaciones graves, el sarampión puede provocar problemas serios, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la otitis media (infección del oído), la diarrea severa y la neumonía, ésta última una de las principales causas de muerte asociadas al sarampión. También puede presentarse encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar daño neurológico permanente o resultar fatal.

En casos poco frecuentes, el virus puede provocar una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central llamada panencefalitis esclerosante subaguda, que aparece años después de la infección inicial y es mortal.

Según datos de organismos internacionales de salud, antes de la introducción de la vacuna contra el sarampión en la década de 1960, millones de personas morían cada año a causa de esta enfermedad.

La manera más efectiva de prevenir el sarampión y sus complicaciones es mediante la vacunación. | Gobierno de Nuevo León

Desde que comenzó el brote, en México se han reportado 22 mil 425 casos probables de sarampión, de los cuales 8 mil 899 han sido confirmados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Durante el periodo acumulado 2025-2026, la enfermedad ha dejado 28 defunciones en siete entidades federativas; Chihuahua es la más afectada con 21 muertes, seguida de Jalisco con dos, mientras que Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y la Ciudad de México registran un fallecimiento cada una.

La mejor forma de prevenir el sarampión es mediante la vacunación. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) es segura y altamente eficaz. Con dos dosis, ofrece una protección cercana al 97%. Además de proteger a la persona vacunada, contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación del virus en la comunidad y protegiendo a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

En conclusión, el sarampión sí puede ser mortal, especialmente cuando no se cuenta con acceso adecuado a atención médica o vacunación. Aunque muchas personas lo superan sin consecuencias graves, el riesgo de complicaciones severas y muerte es real. La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir esta enfermedad y evitar brotes que pongan en peligro la salud pública.