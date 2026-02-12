México

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Este evento tendrá cupo limitado y se realizará de forma simultánea

(Archivo captura de pantalla)
(Archivo captura de pantalla)

Gorillaz añadió varias ciudades mexicanas para su listening party de su nuevo álbum The Mountain.

Estas fiestas se realizarán el 23 de febrero para vivir las canciones de la agrupación.

En qué ciudades habrá listening party de Gorillaz

Gorillaz anunció una serie de eventos exclusivos de escucha de álbum bajo el nombre The Mountain, programados para iniciar a partir del 23 de febrero. En México, la lista de sedes abarca varias ciudades y puntos destacados, incluyendo tanto tiendas de discos como cafés especializados.

Gorillaz
Gorillaz

Ciudades donde habrá eventos de escucha:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Mexicali
  • Monterrey
  • Querétaro
  • Cholula
  • Oaxaca
  • Tijuana
  • Mérida
  • Los Mochis
  • Puebla
  • León

En la Ciudad de México se encuentran múltiples ubicaciones:

LA ROMA RECORDS, LA ROMA RECORDS COYOACÁN, 99 RECORDS, EL CLUB DEL ROCK & ROLL y TETETLÁN.

En Guadalajara, la banda eligió VELVET RECORDS, LA PERLA RECORDS y PERFECTO MISERABLE RECORDS como sedes para la experiencia de escucha.

La imagen promociona los eventos
La imagen promociona los eventos exclusivos de escucha del álbum 'The Mountain' de Gorillaz en diversas tiendas de discos y locales en México, a partir del 23 de febrero.

Otras ciudades incluidas son Mexicali, con CASSADAGA; Monterrey, con MUSICLAB* RECORDS y LAS DUNAS RECORD CAFÉ; Querétaro, con VINIL AZUL y SURCO SONORO; Cholula, con PROMESA COFFEE SHOP; Oaxaca, con VINO&VINYL; Tijuana, con SOUND WAVE VINYL BAR; Mérida, con PERRO NEGRO RECORDS; y Los Mochis, con MIX RECORDS.

Cuánto cuesta la listening party de Gorillaz en México

  • Gorillaz Deluxe Vinyl Experience (Incluye 2 entradas, 1LP edición limitada, 2 bebidas + goodies) 1,290 pesos mexicanos
  • Entrada Listening Party Gorillaz + Regalos (Incluye bebida + goodies) 150 pesos mexicanos

Esta es la descripción del evento:

El nuevo capítulo de Gorillaz se escucha primero en Rebel Rebel.Una sesión privada de pre-escucha, cuidada al detalle, para quienes entienden que un disco no se oye: se vive. Acceso limitado con registro.

Cabe señalar que el evento es únicamente para mayores de 18 años.

Qué es una listening party

Gorillaz ha anunciado nuevas sedes
Gorillaz ha anunciado nuevas sedes y fechas en México para sus exclusivos eventos de escucha del álbum "The Mountain", comenzando el 23 de febrero.

Una listening party es un evento donde un grupo de personas se reúne para escuchar un álbum musical o una selección de canciones, generalmente en el momento de su lanzamiento o antes de que esté disponible al público general.

Estas reuniones pueden ser presenciales o virtuales y suelen contar con la participación de los propios artistas, productores o fans.

Características principales de una listening party

  • El objetivo principal es escuchar un álbum o canciones nuevas en grupo, promoviendo la experiencia colectiva.
  • Puede ser organizada por sellos discográficos, artistas, medios de comunicación o fans.
  • Frecuentemente se realiza antes del lanzamiento oficial del material, como una primicia.
  • Puede incluir la presencia del artista para compartir comentarios, responder preguntas o interactuar con los asistentes.
  • Se llevan a cabo en lugares físicos (bares, estudios, salas de conciertos) o plataformas digitales (Zoom, YouTube, Twitter Spaces).
  • Suele incluir actividades adicionales, como sesiones de preguntas y respuestas, charlas sobre el proceso creativo y venta de merchandising exclusivo.
  • Fomenta la interacción y la creación de comunidades de fans.
  • Se utiliza como herramienta de marketing y promoción para impulsar la difusión del álbum o sencillo.

