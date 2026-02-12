Foto del día: conoce esta cara de México

La herencia ancestral de México puede observarse en sus ruinas, arquitectura, tradiciones y más. (INAH)

La fotografía da la oportunidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos acercan a un momento impregnado de sentido artístico.

En medio de la monotonía, la imagen de un rincón de México puede servir de esparcimiento, para aliviar la vista y conocer un dato nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a contemplar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se encuentra en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Palacio de Quetzalpapalotl en Teotihuacan se alineó con el Sol

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Aarón Uriel González Benítez.)"

El 12 de febrero marca el inicio del calendario agrícola de las veintenas, una fecha tan relevante para la calendárica prehispánica que gran parte de los edificios teotihuacanos se alinearon con ella, como es el caso del palacio de Quetzalpapalotl. Durante este día, desde el interior de este complejo se puede observar al Sol salir por en medio de las entradas, resaltando la puerta solar de la antesala 2, mientras los rayos iluminan de manera natural los espacios internos.

El arqueoastrónomo Aarón González pudo corroborar la alineación prehispánica entre el palacio de Quetzalpapalotl en Teotihuacan y el levante del Sol sobre el cerro Colorado, un registro fotográfico que fue posible gracias al apoyo del arqueólogo Luis Rogelio Rivero Chong, director de la Zona Arqueológica de Teotihuacan y el arqueólogo Jesús Torres Peralta, responsable del Departamento de Museos de la ZAT.

La riqueza cultural de México en imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un patrimonio variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más amplio del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive todos los días.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diferentes ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más icónicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros sitios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, ubicada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes seleccionadas por el INAH se ven desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta rincones de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.