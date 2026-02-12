Diputada del PT acusa irregularidades, abuso laboral y maltrato a menores en el DIF de Oaxaca

Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Margarita García García, diputada federal del Partido de Trabajo (PT), acusó presuntas irregularidades, abusos laborales y posibles maltratos contra niñas, niños y adolescentes en el DIF de Oaxaca, a cargo de Irma Bolaños.

En conferencia de prensa, la legisladora hizo un llamado a que la presidenta del DIF de Oaxaca, el gobernador de dicho estado, Salomón Jara, y las autoridades federales revisen el funcionamiento de la institución e investiguen las denuncias y, en su caso, separen de sus cargos a los funcionarios involucrados.

García García señaló que los trabajadores del DIF estatal fueron quienes denunciaron los malos tratos, el presunto acoso laboral y las prácticas indebidas al interior de la institución.

Destacó que ayer se reunió con Dulce, una joven que le informó sobre la situación que viven los adolescentes y quien le expuso las situaciones relacionadas con presuntos maltratos en albergues, la falta de protocolos adecuados en procesos de adopción, condiciones laborales irregulares y posibles manejos indebidos de apoyos económicos destinados a adolescentes.

“La despidieron solamente por eso, porque le dijeron que ella no tenía por qué abrir la boca para defender a los adolescentes”, comentó.

La diputada reconoció la protesta realizada por personal del DIF la semana pasada y celebró la separación del cargo de un funcionario llamado Javier, señalado por trabajadores, aunque sostuvo que las problemáticas al interior del organismo “no se limitan a un solo caso”.

En ese sentido, pidió al gobernador Salomón Jara Cruz destituir a varios funcionarios del DIF estatal de Oaxaca, por presuntas irregularidades en el trato a niñas, niños y adolescentes y en las condiciones laborales de trabajadores, entre los que destacó a Cristina Ramírez Vargas, coordinadora general de albergues; Gabriela González Pérez, jefa de Casa Hogar 2; así como a otros coordinadores de albergues que, según testimonios recabados, carecerían de capacitación y habrían maltratado a los menores.

“Por eso pido, gobernador, que destituyas a toda esta bola de zánganas, que lo único que han hecho es enriquecerse con todas las donaciones que les han dado las diferentes fundaciones, con todo el dinero que han entregado al DIF, y que si les revisa sus cuentas, hoy son millonarias”, externó.

Además, criticó a la titular de la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarib Hernández García, por la supuesta retención de apoyos sociales de jóvenes, en particular de la tarjeta de bienestar de más de 35 jóvenes, para quedarse con su dinero y a Ángela Santibáñez, encargada de asistencia alimentaria, por prácticas laborales inadecuadas.

“Me dicen que el INE, en complicidad con estas mujeres, le fueron a sacar credenciales a los jóvenes con discapacidad y los llevaron supuestamente a votar en esta contienda vergonzosa, donde inflaron las urnas para que supuestamente el gobernador ganara y se quedara en la revocación de mandato, donde todos sabemos de todas las argucias que hicieron. Entonces qué es lo que están viviendo los niños y las niñas”, dijo.

García García acusó que estos funcionarios, junto con otros de confianza, estarían involucrados en actos que “traicionan” la misión del organismo y ponen en riesgo la integridad de quienes deben proteger.

La legisladora recordó que hace tiempo solicitó la intervención del DIF Nacional, pero que no recibió apoyo, por lo que planteó que, de ser necesario, el caso podría escalar a instancias internacionales para garantizar la protección de los derechos de la niñez.

Finalmente, subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro y digno para niñas, niños y adolescentes bajo resguardo institucional, y reiteró que su bancada no será “cómplice de actos de corrupción o abusos contra menores”.

“Hoy también dejar muy claro en esta denuncia, esta denuncia tiene que llegar hasta la Corte Interamericana. No es posible que en nuestro país se estén violentando los derechos más elementales de las niñas y niños, ellos son el presente y el futuro de nuestro país, por lo que es una obligación del Estado velar por ellos, brindándoles un entorno seguro y confiable”, expresó.