México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Buenavista - Alameda Oriente

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Congestionamiento vial

Estación afectada: La Villa - Martín Carrera

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

El servicio del Metrobús fue
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Museo Franz Mayer celebrará “La Noche de los Casi Algo” con actividades para los haters del amor

Dentro de las dinámicas que se ofrecen están los recorridos temáticos, un proyección de cortometrajes, karaoke de despecho y el muro migajero

Museo Franz Mayer celebrará “La

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El ex clavadista destacó la importancia de la creatividad y la resistencia en una rutina de 4 minutos 30 segundos que tendrá que completar el abanderado nacional

Rommel Pacheco manda mensaje de

Estos 42 químicos presentes en el semen estarían relacionados con la infertilidad masculina

Se reafirma la teoría de las afectaciones ambientales en la salud de las personas

Estos 42 químicos presentes en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: sigue cerrada la circulación de Arenal entre Ignacio Allende y Av. Universidad,

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Gobernador de Durango propuso que la cartilla de vacunación completa sea un requisito para la educación básica

Entre 1 y 4 años, los niños representan el grupo más vulnerable al sarampión, según datos actualizados de la Secretaría de Salud

Gobernador de Durango propuso que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera canadiense ofrecía 250 mil

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha, cómo registrarse y cuántos ganadores habrá

Así fue el incómodo momento momento entre Laura Flores, Ninel Conde y Yahir durante entrevistas por su obra en gira

DEPORTES

¡Warriors a la mexicana! Los

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes

Puebla vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 6 en la Liga Mx