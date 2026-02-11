México

Simulacro metropolitano por sismo activará alerta sísmica: fecha y horario del ejercicio en CDMX y Edomex

Se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2 con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó detalles sobre el primer Simulacro Metropolitano por Sismo, un ejercicio clave para la prevención y respuesta conjunta. (Cortesía Gobierno CDMX)

La Ciudad de México y el Estado de México llevarán a cabo el primer Simulacro Metropolitano por Sismo el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, según confirmó el Gobierno capitalino.

Este ejercicio, pionero en la coordinación entre ambas entidades, busca fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta en una de las regiones de mayor movilidad y concentración poblacional del país.

La mandataria local, Clara Brugada Molina, subrayó la importancia de convertir el miedo en acción colectiva y protocolos efectivos, recordando que los eventos naturales no conocen fronteras administrativas.

El simulacro, que activará la alerta sísmica en más de 13 mil 900 altavoces del C5 y a través de dispositivos electrónicos, se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2 con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La jefa de Gobierno habló sobre el ejercicio de prevención que se realizará en CDMX y Edomex este febrero de 2026. Se activará la alerta sísmica en miles de altavoces del C5

El ejercicio incluirá la participación de hospitales, escuelas, empresas y familias, además de la instalación de comités de emergencia y simulacros de atención a estructuras colapsadas.

Más de mil servidores públicos coordinarán los cuadrantes de la ciudad, promoviendo la inscripción de inmuebles en la plataforma oficial (atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026) y la organización vecinal.

Especialistas y autoridades insisten en que la prevención y la autoprotección son la herramienta más eficaz ante los sismos. Se pide a la ciudadanía identificar rutas de evacuación, preparar la mochila de vida y participar activamente en los tres simulacros previstos para 2026, con el objetivo de construir una metrópolis resiliente y mejor preparada frente a emergencias sísmicas.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la alerta sísmica

Ante la reacción que ha generado entre los habitantes de la capital la intensidad de la alerta en celulares, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al asunto en su conferencia mañanera del 9 de febrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su rechazo a la permanencia de la leyenda “alarma presidencial” en los mensajes de alerta sísmica que llegan a los teléfonos celulares en México.

La mandataria hizo énfasis en la necesidad de eliminar esta frase para evitar interpretaciones erróneas entre la población, ya que, según sus palabras, el sistema de alerta sísmica no depende de la Presidencia de la República sino de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Sheinbaum recordó que ya había girado instrucciones para que se modificara el texto de la notificación sismológica. A pesar de ello, luego del sismo de magnitud 5.7 registrado el domingo 8 de febrero con epicentro enPuerto Escondido, Oaxaca, muchos usuarios reportaron haber recibido nuevamente la notificación con la frase “Alerta Presidencial”. Esta situación volvió a colocar el tema en el centro del debate público y generó numerosas reacciones en redes sociales.

