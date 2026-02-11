Sheinbaum afirma que “la mayoría de los mexicanos” están vacunados contra el sarampión, pide guardar la calma ante brote

Sheinbaum se reunirá hoy con gobernadores y secretarios de Salud estatales por brote de sarampión. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la mayoría” de los mexicanos están vacunados contra el sarampión, ante el aumento de casos que se ha generado a nivel nacional y mundial en el último año, por lo cual se reforzó la campaña de inmunización en todo el país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo", la mandataria hizo un llamado a la ciudadanía en general "a guardar la calma" ante el brote de la enfermedad, que actualmente se concentra en siete estados y estar atentos a la información que emiten las autoridades de Salud.

“La mayoría de las niños y niños y adultos en nuestro país y los adultos están vacunados, eso es muy importante. Como se ha visto que hay un brote de sarampión. Primero, hay que guardar la calma, por que si no se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia, entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, dijo en Palacio Nacional.

Agregó que en este sentido, hoy se reunirá con todos los gobernadores y secretarios de Salud de cada estado para homologar la información sobre el contagio de sarampión.

“Segundo hoy, vamos a tener una reunión hoy a las 12 del día con gobernadores o secretarios de Salud pes para que haya la misma información en todos lados, por que este no es un asunto político es un asunto de que todos demos la misma información en todos lados”, puntualizó.