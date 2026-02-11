México

Mario Bautista revela que policías del Metrobús lo sacaban por causar alboroto entre fans de CDMX: “Fue muy difícil”

El cantante reveló cómo fue su ascenso a la fama hace algunos años

Mario Bautista es el único
Mario Bautista es el único mexicano en el panel de jueces de Miss Universo 2023 (Instagram/@mariobautista)

Mario Bautista compartió uno de los episodios más insólitos de su juventud. El cantante y creador de contenido relató que, durante sus últimos meses de preparatoria, las autoridades del Metrobús lo obligaban a descender de la unidad debido a la multitud de admiradoras que buscaban una fotografía con él.

“Me sacaban del Metrobús porque me decían que no me podía tomar fotos en zona pública”, confesó el artista en el pódcast Streccitown.

“Me bajaban del Metrobús”: la experiencia de Mario Bautista

En su intervención en Streccitown, Bautista explicó cómo su rutina escolar se transformó cuando su popularidad comenzó a crecer.

“Los últimos seis meses de la prepa fue muy difícil ir porque yo me iba en Metrobús. Eran treinta y dos estaciones, era una locura. Me iba jetón con mi mochila, abrazándola, y me dormía. De repente, cuando empezó este pedo a crecer, llegaba a la estación Nuevo León y a todas las de por ahí en Condesa, se trepaban todos los de La Salle. Las morritas de La Salle me movían y me despertaban para tomarse una foto”, narró.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

El cantante recordó que la situación llamó la atención de la seguridad del transporte.

“Los policías de seguridad se volvieron locos porque eran todas las morras de La Salle, y todas querían foto. Llegaba la policía del Metrobús y me sacaban. Me decían: ‘No te puedes estar tomando fotos en zona pública’”, relató ante los anfitriones del pódcast. Esta dinámica se repitió en varias ocasiones, al punto que Mario Bautista optó por dejar de usar el Metrobús y buscar alternativas de transporte.

El influencer se convirtió en
El influencer se convirtió en tendencia (Foto: Instagram @mariobaustista

Ante los constantes incidentes, el artista decidió cambiar su forma de trasladarse y optó por los taxis de aplicación.

Así inició la popularidad de Mario Bautista

El intérprete también reveló que su popularidad fuera de la escuela aumentó rápidamente.

“Iban afuera de la escuela, me llevaban rosas, carteles, me esperaban”, recordó. Estudiante de la Universidad Intercontinental, Bautista relató cómo negociaba con su padre el dinero para el transporte y cómo gestionaba sus asistencias escolares para poder asistir a reuniones sociales.

En el mismo diálogo, el cantante reconoció que el crecimiento de su fama fue el punto de partida para impulsar su carrera musical.

“Mi mamá me dijo: ‘El tren no pasa dos veces. Si sientes la necesidad de aprovechar lo que te está pasando, hazlo’. Y así empecé a buscar opciones para grabar mi música”, compartió Mario Bautista, quien terminó encontrando el equipo adecuado para iniciar su primer disco.

Entre risas y anécdotas, el artista dejó ver cómo el impacto de la fama puede transformar la vida cotidiana, incluso en aspectos tan simples como el transporte público.

