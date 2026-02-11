La política de visitas en el ISSSTE fortalece el contacto con pacientes y trabajadores

Los nuevos proyectos involucran directamente a la ciudadanía para atender los desafíos y necesidades del sistema médico. FOTO: ISSSTE

Durante una visita a la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Xalostoc”, el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reiteró su compromiso con la supervisión directa de los servicios de salud.

El funcionario mencionó que, a lo largo de su gestión, ha recorrido 150 unidades médicas en todo el país, lo que incluye desde consultorios hasta hospitales de alta especialidad.

Este acercamiento, según sus palabras, permite a las autoridades escuchar de primera mano las inquietudes de trabajadores y pacientes.

“Eso me permite escuchar quejas, recoger peticiones, ajustar problemas, plantear soluciones y tener la información más fresca de cómo se encuentra cada una de nuestras unidades”, subrayó Batres durante su paso por la clínica mexiquense.

Supervisión de unidades médicas: ISSSTE y abastecimiento de insumos

En cada recorrido, el director general del ISSSTE verifica personalmente el proceso de vacunación, así como el nivel de abastecimiento en farmacias. La institución atiende a 13,9 millones de derechohabientes, por lo que la disponibilidad de insumos y medicamentos constituye un eje central para la mejora del servicio.

Batres detalló que parte de la supervisión incluye la evaluación del estado de las instalaciones en quirófanos de segundo y tercer nivel, así como la funcionalidad de los equipos médicos.

Además, se revisa que el personal médico y de enfermería esté completo para asegurar que las intervenciones se realicen sin contratiempos.

“La Clínica es Nuestra”: participación comunitaria y modernización

En el caso de las unidades de primer nivel, el programa La Clínica es Nuestra ha permitido que las comunidades, representadas por los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), elijan los proyectos de mejoramiento y gestionen los recursos asignados para cubrir necesidades prioritarias.

Durante 2025, este esquema facilitó la modernización y equipamiento de diversas clínicas, reforzando el vínculo entre la atención médica y la participación ciudadana.

Estrategias de gestión directa en el ISSSTE y la Cuarta Transformación

Las visitas forman parte de la política denominada “menos escritorio y más territorio”, impulsada en el contexto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Con este enfoque, el ISSSTE busca fortalecer el trato digno hacia los derechohabientes y mejorar la toma de decisiones a partir del contacto cotidiano con las realidades de cada unidad médica.

Batres enfatizó que estas acciones buscan garantizar que tanto las clínicas como los hospitales respondan de forma ágil y efectiva a las necesidades de la población, consolidando así un modelo de atención más cercano y eficiente.