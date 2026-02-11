México

Karely Ruiz revela las verdaderas razones por las que aceptó subir al ring con Marcela Mistral en Ring Royale

El combate entre las populares creadoras de contenido se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey

Guardar
Karely Ruiz y Marcela Mistral
Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan el esperado Ring Royale en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026. (RS)

La “rivalidad” entre Karely Ruiz y Marcela Mistral sigue generando reacciones divididas en redes sociales a pocas semanas de su combate en Ring Royale.

Desde 2018, ambas creadoras de contenido han estado en el centro de la polémica tras su participación en un programa de televisión de Nuevo León, sin embargo, nunca se habían enfrentado en una pelea.

El combate entre las creadoras
El combate entre las creadoras de contenido destaca como uno de los duelos principales anunciados para Ring Royale 2026. (Facebook)

Karely Ruiz deja atrás la rivalidad con Marcela Mistral

Durante su llegada a la rueda de prensa de Ring Royale, Karely Ruiz fue cuestionada por diversos medios sobre las razones que la llevaron a aceptar el combate.

Pese a que se creía que estaba motivada por los desacuerdos que protagonizó con la esposa de Poncho de Nigris en el pasado, aclaró que ese episodio ya no forma parte de su presente.

En primera por el pago, y en segunda porque me gusta el box, lo disfruto y me gusta entrenar. Ahorita que fui mamá hace un año quiero recuperar mi cuerpo. Más allá de la pelea con Marcela lo veo porque mi cuerpo va a cambiar y por el dinero”, señaló para Ernesto Buitrón.

La rivalidad entre Karely Ruiz
La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral surge en 2018 tras su paso por un programa de televisión de Nuevo León. (Captura Canal 6)

Asimismo, aseguró que no es un tema personal, por lo que ya no responderá a los cuestionamientos sobre lo que ocurrió antes.

“Ya lo pasado pasado, así como ella dijo. Esa historia ya se contó, entonces yo ya no voy a hablar del tema, eso ya pasó en el 2018 y soy una nueva Karely”, puntualizó.

Ring Royal: cuándo y dónde será la pelea de Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

El enfrentamiento entre las creadoras de contenido forma parte de Ring Royale, evento que se realizará en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026 en punto de las 18:00 horas.

"¡El duelo de las divas más esperado está aquí en Ring Royale! Karely Ruiz vs Marcela Mistral se enfrentarán para conseguir la corona, y ser la Reina absoluta”, se lee en el promocional difundido en redes.

Cartelera complera de Ring Royal

  • Alfredo Adame vs. Carlos Trejo 
  • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
  • El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada
  • Abelito vs. Bull Terrier
  • La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine 
  • Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky
El combate entre las creadoras
El combate entre las creadoras de contenido destaca como uno de los duelos principales anunciados para Ring Royale 2026.(Miriam Estrella/ Infobae)

Cronología del conflicto entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

  • 2019:

- Karely Ruiz y Marcela Mistral se encuentran en el programa “Mitad y Mitad”.

- Marcela cuestiona a Karely sobre su trabajo digital.

- Poncho de Nigris interviene y señala la rivalidad.

  • 2020-2025:

- Se mantienen años de indirectas, comparaciones y declaraciones cruzadas en redes sociales y medios de espectáculos.

- La rivalidad cobra notoriedad pública y mediática.

  • 2025:

- Ambas participan en una colaboración para el canal de Poncho de Nigris.

- Reviven públicamente el episodio inicial de su conflicto.

  • Finales de 2025:

- Anuncian que resolverán su disputa en un combate de boxeo.

- El evento queda programado para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, bajo el nombre de “Duelo de Divas”.

Temas Relacionados

Karely RuizMarcela MistralRing RoyaleArena MonterreyPoncho de Nigrismexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

El exjugador de la Selección Mexicana, Chivas y Cruz Azul se casó en una discreta ceremonia civil acompañado por un reducido grupo de allegados

Infobae

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: partido entre América y Olimpia retrasa la circulación cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Jesús Ramírez Cuevas niega los señalamientos de Scherer Ibarra, califica su libro como “pasquín inmundo”

“Ni venganza ni perdón” revela aspectos de la relación en el circulo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Jesús Ramírez Cuevas niega los

CURP biométrica: esta es la edad mínima que debes tener para realizar el trámite

La nueva identificación, al integrar datos únicos y exigir presencia legal de los tutores, buscar reforzar la seguridad y facilitar la localización de niñas y niños

CURP biométrica: esta es la

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Estarían relacionados con diversos delitos, tales como cobro de piso, tráfico de armas, homicidios y venta de drogas

Detienen miembros de un grupo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen miembros de un grupo

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

Silvy De Bie, cantante belga, señala que fue acosada por un mexicano

Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

BTS en México: esto se sabe sobre el proceso legal que Profeco iniciaría contra Ticketmaster

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

DEPORTES

Infobae

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC