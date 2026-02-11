Karely Ruiz revela las verdaderas razones por las que aceptó subir al ring con Marcela Mistral en Ring Royale

Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan el esperado Ring Royale en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026. (RS)

La “rivalidad” entre Karely Ruiz y Marcela Mistral sigue generando reacciones divididas en redes sociales a pocas semanas de su combate en Ring Royale.

Desde 2018, ambas creadoras de contenido han estado en el centro de la polémica tras su participación en un programa de televisión de Nuevo León, sin embargo, nunca se habían enfrentado en una pelea.

El combate entre las creadoras de contenido destaca como uno de los duelos principales anunciados para Ring Royale 2026. (Facebook)

Karely Ruiz deja atrás la rivalidad con Marcela Mistral

Durante su llegada a la rueda de prensa de Ring Royale, Karely Ruiz fue cuestionada por diversos medios sobre las razones que la llevaron a aceptar el combate.

Pese a que se creía que estaba motivada por los desacuerdos que protagonizó con la esposa de Poncho de Nigris en el pasado, aclaró que ese episodio ya no forma parte de su presente.

“En primera por el pago, y en segunda porque me gusta el box, lo disfruto y me gusta entrenar. Ahorita que fui mamá hace un año quiero recuperar mi cuerpo. Más allá de la pelea con Marcela lo veo porque mi cuerpo va a cambiar y por el dinero”, señaló para Ernesto Buitrón.

La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral surge en 2018 tras su paso por un programa de televisión de Nuevo León. (Captura Canal 6)

Asimismo, aseguró que no es un tema personal, por lo que ya no responderá a los cuestionamientos sobre lo que ocurrió antes.

“Ya lo pasado pasado, así como ella dijo. Esa historia ya se contó, entonces yo ya no voy a hablar del tema, eso ya pasó en el 2018 y soy una nueva Karely”, puntualizó.

Ring Royal: cuándo y dónde será la pelea de Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

El enfrentamiento entre las creadoras de contenido forma parte de Ring Royale, evento que se realizará en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026 en punto de las 18:00 horas.

"¡El duelo de las divas más esperado está aquí en Ring Royale! Karely Ruiz vs Marcela Mistral se enfrentarán para conseguir la corona, y ser la Reina absoluta”, se lee en el promocional difundido en redes.

Cartelera complera de Ring Royal

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrier

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky

El combate entre las creadoras de contenido destaca como uno de los duelos principales anunciados para Ring Royale 2026.(Miriam Estrella/ Infobae)

Cronología del conflicto entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

2019:

- Karely Ruiz y Marcela Mistral se encuentran en el programa “Mitad y Mitad”.

- Marcela cuestiona a Karely sobre su trabajo digital.

- Poncho de Nigris interviene y señala la rivalidad.

2020-2025:

- Se mantienen años de indirectas, comparaciones y declaraciones cruzadas en redes sociales y medios de espectáculos.

- La rivalidad cobra notoriedad pública y mediática.

2025:

- Ambas participan en una colaboración para el canal de Poncho de Nigris.

- Reviven públicamente el episodio inicial de su conflicto.

Finales de 2025:

- Anuncian que resolverán su disputa en un combate de boxeo.

- El evento queda programado para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, bajo el nombre de “Duelo de Divas”.