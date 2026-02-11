México

Gobierno de Nuevo León instaura ‘Mesa FIFA’ para reforzar la seguridad para el Mundial 2026

Secretaría de Turismo estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes a México durante la Copa Mundial, impulsando inversiones y empleo turístico

Crédito: Gobierno de Nuevo León

A 120 días de la inauguración del Mundial 2026, Nuevo León se posiciona como una de las tres sedes mexicanas preparándose para recibir el evento, donde selecciones como la de Sudáfrica y Corea se enfrentarán en la territorio regiomontano.

Según la Secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, se estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, lo que representa una oportunidad significativa para incentivar las inversiones y fortalecer el empleo turístico en el país.

Ante el contexto de seguridad que enfrenta México en diversas regiones, el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció la creación de la Mesa Única de Coordinación de Seguridad en Nuevo León.

Esta medida pretende robustecer las acciones de prevención y mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos de cara al evento internacional.

Despliegue de elementos para resguardar la seguridad en Nuevo León

El mandatario detalló que 4,142 elementos federales, incluyendo efectivos del Gobierno Federal, Ejército, Sedena y Fuerza Aérea, participarán en labores de vigilancia y patrullaje, incrementando así la presencia de seguridad pública en la entidad en el periodo previo al Mundial.

La estrategia de seguridad incorpora la ampliación del horario de la Mesa de Seguridad para abordar aspectos de movilidad urbana, operativos en multitudes, seguridad en estadios y monitoreo durante los partidos.

El gobernador estatal señaló que este esfuerzo permitirá acceder a mayor presupuesto y mejorar la coordinación institucional para la puesta en marcha de infraestructuras clave como el nuevo Aeropuerto, el Metro, carreteras y el edificio de Fuerza Civil.

Foto: FIFA - Reuters

García Sepúlveda afirmó: “Hemos hecho una gran contención estos últimos años, hoy estamos en los mejores números de los últimos 15 años y sin duda el Mundial va a ser un empujón para mejorar la seguridad y además contar con mayor presencia”. La administración estatal convocará de manera permanente a los municipios de Monterrey, Apodaca, Santiago, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás para integrarlos en las mesas de coordinación y fortalecer la estrategia de seguridad rumbo al Mundial.

CDMX y su estrategia de seguridad para el Mundial 2026

Al igual que Nuevo León, la Ciudad de México será otra sede de la justa deportiva y destino para turistas, por eso, las autoridades capitalinas preparan un amplio operativo de seguridad.

El gobierno de Clara Brugada Molina, jefa capitalina ha instalado alrededor de 30 mil cámaras de videovigilancia, la compra de 3 mil 500 patrullas y el despliegue de 185 mil luminarias.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en el transporte público, aeropuertos y cruces fronterizos, y contarán con planes de evacuación y señalización multilingüe para emergencias.

La FIFA descarta riesgos relevantes para la seguridad en México

Federico Raviglione, jefe de seguridad de la FIFA, afirmó que no existen riesgos significativos en materia de seguridad para el evento, pese a percepciones negativas sobre México.

Señaló que la organización trabaja en coordinación con gobiernos locales, federales y agencias internacionales, y que los protocolos de seguridad cumplen los estándares internacionales exigidos para un evento de esta magnitud.

FOTO DE ARCHIVO. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llamado "Trionda", se exhibe durante un evento de presentación en la Ciudad de México, México, el 3 de octubre de 2025. REUTERS/Luis Cortes

Raviglione mencionó que la percepción de inseguridad en México no se corresponde con la realidad que han observado en sus inspecciones y análisis, y destacó la preparación de las sedes mexicanas para recibir a los aficionados.

