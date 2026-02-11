México

¿Cuál es la temperatura promedio en Culiacán Rosales?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Culiacán Rosales para este miércoles 11 de febrero.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Culiacán Rosales es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 38% en el transcurso del día y del 37% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 14 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La ciudad puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

