Conductor de “Hoy” denuncia modalidad de robo en cajeros: “Extremen precauciones”

Sebastián Reséndiz, colaborador del programa “Hoy”, publicó un video en sus redes sociales donde denunció que su madre fue víctima de un robo en un cajero automático.

De acuerdo con la información que compartió el conductor de espectáculos, los hechos ocurrieron en un banco de Puerto Vallarta, Jalisco.

“Hay una modalidad de robo en los cajeros automáticos que hasta ahorita me estoy enterando que se llama tallado de tarjeta. ¿Por qué se llama así? Porque el estafador sustituye la tarjeta legítima por una falsa mientras observa el NIP de la víctima, el NIP que la víctima ingresa", comentó sobre el supuesto modus operandi.

La madre de Reséndiz se disponía a sacar efectivo cuando un hombre extraño se acercó supuestamente para brindarle ayuda, tomó su tarjeta bancaria y la intercambió por otra igual. La señora se dio cuenta de lo sucedido y canceló el acceso a la misma.

“Esto le pasó a mi mamá (...) un hombre se le acercó, la espantó, le dijo que había metido mal la tarjeta y le cambió su tarjeta. Afortunadamente, pues ella pudo cancelar la tarjeta, pero esta forma de estafa ha venido creciendo en todo el país”, contó el también reportero.

Reséndiz aclaró que su único objetivo con su video es generar conciencia en la población.

“Subo este video no para pedir que hagan algo porque no creo que hagan nada. Me parece muy triste que ya Vallarta, que es un lugar turístico, que se supone que está para recibir a todo mundo de manera segura, ya esté tan peligroso que ni los adultos mayores ni en los cajeros automáticos puedan estar seguros. Pero hay que poner mucha atención, chicos, de verdad”, comentó.

Y reflexionó sobre el impacto que tienen este tipo de situaciones en las personas que lo sufren, así como en sus seres queridos.

“Es triste que tengamos que decir: lo bueno que no le hicieron nada, lo bueno que no pasó a mayores. Pero además de poner atención los adultos mayores, todos los que usamos cajero automático tengan cuidado que no haya nadie atrás de ellos mientras los están usando. Entonces, por favor, extremen precauciones. Esto es un robo muy común, pero de pena. Ahora le tocó a mi mamá, que es una mujer ya una adulta mayor de casi setenta años, pero a cualquiera nos puede pasar", concluyó.

El corresponsal no reveló si su madre levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes.