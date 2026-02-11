México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 10 de febrero

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Consulta el precio de este
Consulta el precio de este día. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este martes 10 de febrero fue de 60.07 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados diariamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

Gobierno de México construirá 20 nuevos bachilleratos en el país

Más carreras y centros académicos buscarán reducir brechas sociales y acercar la formación profesional a nuevas comunidades mexicanas

Gobierno de México construirá 20

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

La dura experiencia vivida por el actor José Camar y su tía, la cantante Edith Márquez, marcó un ejemplo de unidad y fortaleza frente a la adversidad

Sobrino de Edith Márquez sufre

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El país entero podrá seguir cada salto y giro de su patinador estrella gracias a transmisiones gratuitas y por servicios de streaming

Cuándo y cómo ver a

Beca Rita Cetina 2025: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Rita Cetina 2025: revelan

Se registra sismo en Crucecita, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Crucecita,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera frenó operaciones por inseguridad

Minera frenó operaciones por inseguridad meses antes del secuestro de 10 ingenieros, mientras Harfuch asegura que no tenían reportes previos

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Los 30 miembros del Cártel de Sinaloa detenidos en Querétaro no operaban ahí: “Aquí se juntaban”, asegura gobernador

Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de El Mayo Zambada en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Influencer Sol León revela las

Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Fans de One Piece podrán convivir con Iñaki Godoy en evento exclusivo de la segunda temporada: así puedes asistir

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

Él es el nuevo novio de Imelda Tuñón, afirman que la actriz estrena romance en medio de su polémica con Maribel Guardia

Martha Figueroa revela que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda Andrade

DEPORTES

Cuándo y cómo ver a

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas