Beca Rita Cetina 2026: documentos digitales obligatorios para el registro de alumnos de primaria

La Beca Rita Cetina Primaria es uno de los apoyos que se ofrecen para estudiantes de educación básica en México en 2026. La Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) anunció la apertura del registro, que se realizará del 2 al 19 de marzo de 2026. Este beneficio consiste en un monto único anual de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes, y busca respaldar a familias con hijos en escuelas primarias públicas.

El proceso de registro inicia con asambleas informativas impulsadas por la CNBB, que comenzaron este lunes. Durante estas sesiones, personal de la coordinación orienta a madres, padres y tutores sobre los requisitos, documentos y pasos para completar la inscripción sin contratiempos. Julio León, titular de la CNBB, explicó que la participación en estas asambleas resulta fundamental para acceder a la información más reciente sobre la beca y resolver dudas frecuentes.

Uno de los puntos centrales para quienes planean postularse es la cuenta Llave MX, una plataforma digital que permite verificar la identidad de los beneficiarios y agilizar los trámites. Desde la coordinación, se recomienda a los interesados crear su cuenta con antelación para evitar contratiempos durante las fechas oficiales.

Requisitos para completar el registro

Contar con al menos un hijo inscrito en una escuela primaria pública de México .

Tener una cuenta Llave MX activa.

Presentar la CURP certificada tanto del tutor como del estudiante.

Proporcionar una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Indicar un número de celular y un correo electrónico vigente.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el menor.

Documentos importantes para registrarse al programa

Durante las asambleas, se detalló que la documentación en formato digital que deben presentar madres, padres o tutores incluye:

Identificación oficial

Acta de nacimiento o documento equivalente

CURP

Comprobante de domicilio

Los estudiantes, por su parte, deben entregar:

Acta de nacimiento o equivalente

CURP

El registro se realizará a través de la página oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx. Aunque este es el canal confirmado por la CNBB, se analiza la posibilidad de habilitar módulos presenciales en regiones donde la conectividad digital es limitada o existen dificultades de acceso a internet.

La CNBB recomienda a las familias reunir con tiempo la documentación solicitada para evitar contratiempos y mantenerse atentas a las actualizaciones en la página oficial del programa, donde se publicarán novedades sobre el proceso y posibles ampliaciones de modalidades de registro.