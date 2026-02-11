México

Beca Rita Cetina 2026: documentos digitales obligatorios para el registro de alumnos de primaria

El registro para regristrarse al programa estará abierto durante marzo de 2026

Guardar
El registro para regristrarse al
El registro para regristrarse al programa estará abierto durante marzo de 2026.

La Beca Rita Cetina Primaria es uno de los apoyos que se ofrecen para estudiantes de educación básica en México en 2026. La Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) anunció la apertura del registro, que se realizará del 2 al 19 de marzo de 2026. Este beneficio consiste en un monto único anual de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes, y busca respaldar a familias con hijos en escuelas primarias públicas.

El proceso de registro inicia con asambleas informativas impulsadas por la CNBB, que comenzaron este lunes. Durante estas sesiones, personal de la coordinación orienta a madres, padres y tutores sobre los requisitos, documentos y pasos para completar la inscripción sin contratiempos. Julio León, titular de la CNBB, explicó que la participación en estas asambleas resulta fundamental para acceder a la información más reciente sobre la beca y resolver dudas frecuentes.

Uno de los puntos centrales para quienes planean postularse es la cuenta Llave MX, una plataforma digital que permite verificar la identidad de los beneficiarios y agilizar los trámites. Desde la coordinación, se recomienda a los interesados crear su cuenta con antelación para evitar contratiempos durante las fechas oficiales.

Uno de los puntos centrales
Uno de los puntos centrales para quienes planean postularse es la cuenta Llave MX, una plataforma digital que permite verificar la identidad de los beneficiarios y agilizar los trámites.

Requisitos para completar el registro

  • Contar con al menos un hijo inscrito en una escuela primaria pública de México.
  • Tener una cuenta Llave MX activa.
  • Presentar la CURP certificada tanto del tutor como del estudiante.
  • Proporcionar una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.
  • Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.
  • Indicar un número de celular y un correo electrónico vigente.
  • Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el menor.

Documentos importantes para registrarse al programa

Durante las asambleas, se detalló que la documentación en formato digital que deben presentar madres, padres o tutores incluye:

  • Identificación oficial
  • Acta de nacimiento o documento equivalente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

Los estudiantes, por su parte, deben entregar:

  • Acta de nacimiento o equivalente
  • CURP
El registro se realizará a
El registro se realizará a través de la página oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx. (Gobierno de México)

El registro se realizará a través de la página oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx. Aunque este es el canal confirmado por la CNBB, se analiza la posibilidad de habilitar módulos presenciales en regiones donde la conectividad digital es limitada o existen dificultades de acceso a internet.

La CNBB recomienda a las familias reunir con tiempo la documentación solicitada para evitar contratiempos y mantenerse atentas a las actualizaciones en la página oficial del programa, donde se publicarán novedades sobre el proceso y posibles ampliaciones de modalidades de registro.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026Programas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Sinaloa

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud

Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de 19 Navy SEALs estadounidenses para adiestramiento en México

Se busca dar adiestramiento a fuerzas especiales mexicanas en Campeche

Sheinbaum solicita al Senado el

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Puebla reorienta esfuerzos hacia recorridos culturales en ciudades cercanas y eventos especiales para aprovechar la llegada de visitantes extranjeros

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

La presencia mexicana en Grandes Ligas se consolida con figuras como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Patrick Sandoval en el Spring Training

Fechas clave y quiénes son

Cuándo es el miércoles de ceniza en México y cuál es su significado espiritual

Una actitud de recogimiento y apertura ayuda a encontrar propósito y transformar el inicio de la Cuaresma en una oportunidad de cambio

Cuándo es el miércoles de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran ocho mil litros de

Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG tras homicidio y secuestro en Uruapan, Michoacán

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel se sincera sobre

Graco Sendel se sincera sobre la actitud de Angelique Boyer fuera de los foros de Doménica Montero

Así podrás ver el vestuario exclusivo de Silvia Pinal como nunca antes

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC