Maribel Guardia destaca la paternidad y lucha personal de Julián Figueroa antes de su muerte

La cantante recordó a su hijo a casi tres años de su fallecimiento. (Instagram/@julian_f.f)

Maribel Guardia compartió un emotivo mensaje en el que recuerda a su hijo Julián Figueroa, fallecido hace casi tres años, con palabras que destacan su faceta como padre y su lucha personal, en medio de la controversia legal con su viuda Imelda Tuñón.

La actriz costarricense publicó en sus redes sociales una foto donde Julián Figueroa aparece abrazando a su hijo José Julián. En el texto, Guardia expresa su dolor por la ausencia de su hijo, quien cumpliría dos años y diez meses desde su fallecimiento. El mensaje surge en un contexto de tensión con la madre de su nieto, con quien mantiene un pleito legal por la custodia y derechos relacionados al menor.

Maribel guardia dedicó emotivo mensaje recordando a Julián Figueroa, en medio de la polémica con Imelda Tuñón. (Captura de pantalla @maribelguardia)

En la publicación, Maribel Guardia evita referirse a la polémica actual y centra sus palabras en la memoria de Julián. “Te escribo no para discutir versiones, no para responder al ruido, sino para recordar quién fuiste de verdad”, escribió la actriz. Describiendo a su hijo como un hombre profundo, inteligente y sensible, apasionado por la música, los libros, los caballos y la naturaleza. Reconoce las dificultades que enfrentó con las adicciones y el esfuerzo que realizó para encontrar luz y sanación.

“Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar curarte, de levantarte, de buscar luz. Eso también habla de tu valentía”, se lee.

Uno de los aspectos más destacados del mensaje es la referencia a la paternidad de Julián Figueroa. Pues la cantante subrayó que su hijo vivió la paternidad con entrega y ternura, y que su nieto, a pesar de su corta edad, conserva recuerdos vívidos de esos momentos compartidos. “Le diste tiempo, presencia, juego, ternura. A su lado vi las sonrisas más felices que jamás le he visto a un padre”, relató. Maribel concluye su mensaje aludiendo al amor incondicional de una madre, asegurando que la luz de Julián permanece viva en quienes lo amaron y en su hijo.

La actriz abordó las dificultades de Julián con las adicciones. (IG: @julian_f.f)

“No fuiste perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero fuiste genuino, sensible y capaz de amar con el alma. Hoy te recuerdo desde el amor, no desde el juicio. Desde la verdad del corazón, no desde el conflicto. Tu luz no se apagó. Vive en tu hijo, en quienes te conocieron de verdad y en quienes saben mirar más allá del ruido”, escribió la cantante.

Quién fue Julián Figueroa

El 9 de abril de 2023 se informó sobre la muerte de Julián Figueroa, cantante, actor y compositor, a los 27 años. Fue hallado sin vida en una habitación de huéspedes en su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Las autoridades médicas establecieron como causa del fallecimiento un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

Julián Figueroa nació el 29 de mayo de 1995 en la Ciudad de México. Hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, mostró desde la infancia inclinación por el arte y la música, desarrollando una carrera en el género regional mexicano. Entre sus canciones se encuentran “Volaré” y “Ay amor”, piezas que consolidaron su presencia musical.

Además de su trabajo como cantante y compositor, Julián expandió su trayectoria al participar en telenovelas y programas de televisión, lo que fortaleció su perfil dentro de la industria del entretenimiento nacional.