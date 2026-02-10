México

Maribel Guardia destaca la paternidad y lucha personal de Julián Figueroa antes de su muerte

La cantante recordó a su hijo a casi tres años de su fallecimiento

Guardar
La cantante recordó a su
La cantante recordó a su hijo a casi tres años de su fallecimiento. (Instagram/@julian_f.f)

Maribel Guardia compartió un emotivo mensaje en el que recuerda a su hijo Julián Figueroa, fallecido hace casi tres años, con palabras que destacan su faceta como padre y su lucha personal, en medio de la controversia legal con su viuda Imelda Tuñón.

La actriz costarricense publicó en sus redes sociales una foto donde Julián Figueroa aparece abrazando a su hijo José Julián. En el texto, Guardia expresa su dolor por la ausencia de su hijo, quien cumpliría dos años y diez meses desde su fallecimiento. El mensaje surge en un contexto de tensión con la madre de su nieto, con quien mantiene un pleito legal por la custodia y derechos relacionados al menor.

Maribel guardia dedicó emotivo mensaje
Maribel guardia dedicó emotivo mensaje recordando a Julián Figueroa, en medio de la polémica con Imelda Tuñón. (Captura de pantalla @maribelguardia)

En la publicación, Maribel Guardia evita referirse a la polémica actual y centra sus palabras en la memoria de Julián. “Te escribo no para discutir versiones, no para responder al ruido, sino para recordar quién fuiste de verdad”, escribió la actriz. Describiendo a su hijo como un hombre profundo, inteligente y sensible, apasionado por la música, los libros, los caballos y la naturaleza. Reconoce las dificultades que enfrentó con las adicciones y el esfuerzo que realizó para encontrar luz y sanación.

“Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar curarte, de levantarte, de buscar luz. Eso también habla de tu valentía”, se lee.

Uno de los aspectos más destacados del mensaje es la referencia a la paternidad de Julián Figueroa. Pues la cantante subrayó que su hijo vivió la paternidad con entrega y ternura, y que su nieto, a pesar de su corta edad, conserva recuerdos vívidos de esos momentos compartidos. “Le diste tiempo, presencia, juego, ternura. A su lado vi las sonrisas más felices que jamás le he visto a un padre”, relató. Maribel concluye su mensaje aludiendo al amor incondicional de una madre, asegurando que la luz de Julián permanece viva en quienes lo amaron y en su hijo.

La actriz abordó las dificultades
La actriz abordó las dificultades de Julián con las adicciones. (IG: @julian_f.f)

“No fuiste perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero fuiste genuino, sensible y capaz de amar con el alma. Hoy te recuerdo desde el amor, no desde el juicio. Desde la verdad del corazón, no desde el conflicto. Tu luz no se apagó. Vive en tu hijo, en quienes te conocieron de verdad y en quienes saben mirar más allá del ruido”, escribió la cantante.

Quién fue Julián Figueroa

El 9 de abril de 2023 se informó sobre la muerte de Julián Figueroa, cantante, actor y compositor, a los 27 años. Fue hallado sin vida en una habitación de huéspedes en su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Las autoridades médicas establecieron como causa del fallecimiento un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

Julián Figueroa nació el 29 de mayo de 1995 en la Ciudad de México. Hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, mostró desde la infancia inclinación por el arte y la música, desarrollando una carrera en el género regional mexicano. Entre sus canciones se encuentran “Volaré” y “Ay amor”, piezas que consolidaron su presencia musical.

Además de su trabajo como cantante y compositor, Julián expandió su trayectoria al participar en telenovelas y programas de televisión, lo que fortaleció su perfil dentro de la industria del entretenimiento nacional.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaJulián FigueroaImelda Tuñónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 10 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 10 de febrero

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

La nueva fosa fue ubicada entre 1.5 y 2 kilómetros del sitio donde previamente fueron hallados cinco mineros desaparecidos

Localizan segunda fosa clandestina en

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El sismo ocurrió a las 2:23 horas, a una distancia de 38 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 107.9 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

Credencial del INE tramitada en años anteriores: esta es la fecha límite para recogerla antes de que se destruya

Quienes realizaron el trámite de la credencial para votar entre 2024 y 2025 deben acudir al módulo correspondiente

Credencial del INE tramitada en

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan segunda fosa clandestina en

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

Secuestran a cinco hombres en Ahome, Sinaloa: una mujer fue liberada

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Estadio GNP Seguros: metro cercano

Estadio GNP Seguros: metro cercano a la puerta 6 y guía de accesos por sección

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone