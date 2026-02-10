México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los ganadores de cada uno de los sorteos de Chispazo de hoy fueron dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

14, 20, 21, 25 y 28

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

07, 08, 20, 24 y 28

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La gira “Long Live The Black Parade” en la Ciudad de México se presentan como una oportunidad única para revivir la interpretación de un álbum que marcó a toda una generación

My Chemical Romance en México:

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

El actor y doble de acción mexicano falleció a los 88 años

Murió Sammy Ortiz: quién fue

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

Los empresarios Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, reportados como desaparecidos desde el 7 de febrero, fueron localizados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas

Hallan sin vida a dos

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de febrero: Línea 2 del STC tendrá estos horarios por cierres en estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan sin vida a dos

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

Aseguran más de medio centenar de vehículos, chalecos y armas tras cateo en Huixtla, Chiapas

Marina ha inhabilitado 39 cámaras parasitas del crimen organizado durante el 2026 en Culiacán

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en México:

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone