Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

El reportero Sebastián Resendiz alertó sobre la nueva modalidad de estafa denominada 'tallado de tarjeta' en cajeros automáticos de Puerto Vallarta.

Sebastián Resendiz, reportero de Hoy, utilizó sus redes sociales para compartir lo que su mamá vivió en Puerto Vallarta y alertar sobre la nueva modalidad de estafa que existe en algunos cajeros automáticos.

Ante lo ocurrido, el colaborador de Televisa invitó a los internautas a poner especial atención si usan cajeros automáticos, ya sean jóvenes o adultos mayores, pues aseguró que cada vez hay más personas que buscan apropiarse de lo ajeno.

El colaborador de "Hoy" alertó a sus seguidores sobre la nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos. Crédito: Instagram: Sebastián Resendiz

Cómo es la nueva modalidad de estafa, según Sebastián Resendiz

De acuerdo con Sebastián Resendiz, la nueva modalidad de robo se llama ‘tallado de tarjeta’ y se debe actuar rápido en caso de ser víctima.

“Quiero contarles de algo que pasó y alerta, no solo a los adultos mayores, sino a todos los que usemos un cajero automático, porque hay una modalidad de robo que se llama tallado de tarjeta legítima por una falsa mientras observa el nip, esto le pasó a mi mamá”, contó al inicio del clip.

Posteriormente, explicó que los hechos ocurrieron cuando un “hombre se le acercó” a su mamá y le dijo que “había metido mal su tarjeta”, y rápidamente “se la cambió por una falsa”. Sin embargo, su mamá se dio cuenta a tiempo de lo ocurrido y logró cancelar su tarjeta.

“Desgraciadamente cada vez hay más ratas viendo cómo apropiarse de lo ajeno. Esto le pudo pasar cualquiera de nosotros”, concluyó.

La estafa 'tallado de tarjeta' consiste en el intercambio de una tarjeta bancaria legítima por una falsa mientras los delincuentes observan el NIP. (Foto: Instagram/@sebasresendiz)

En qué consiste el tallado de tarjeta y cómo prevenir ser víctima de este tipo de fraude

Los estafadores suelen acercarse a la víctima (muchas veces adultos mayores) tras verla operar en un cajero automático. Suele haber una distracción, como la falsa indicación de que la sesión sigue abierta o que algo está mal con la tarjeta.

Con insistencia, piden a la víctima que vuelva a introducir su tarjeta, y es entonces cuando, de manera rápida y discreta, le intercambian su tarjeta original por otra falsa o robada.

Luego, ya con la tarjeta real en su poder y tras haber visto el NIP (que suelen obtener observando o engañando a la víctima para que lo teclee), los estafadores pueden retirar dinero o cometer otros fraudes bancarios.

De hecho en noviembre de 2025, se registró un modus operandi similar en el Estado de México. Durante un operativo reciente en Plaza Aragón, Ecatepec, cuatro mujeres fueron detenidas por emplear dicho método.

“Supuestamente al terminar una operación, un grupo de mujeres abordó a la víctima insistiendo que la sesión seguía abierta y solicitando que reingresara la tarjeta al cajero; aprovechando ese momento para cambiar discretamente el plástico”, informó Infobae México tras consultar fuentes.