Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Cada lunes hay competencia por la Villa 360 y se augura que los rojos ganan hoy 29 de enero (Exatlón)

La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México arranca con un duelo clave: los Azules buscan recuperar la Villa 360, mientras los Rojos defienden el privilegio.

La batalla de este lunes 9 de febrero promete un giro en la estrategia y en la moral de ambos equipos, que ya sienten el desgaste físico y emocional de casi cinco meses de encierro y pruebas extremas.

Qué es la Villa 360

El control de la Villa 360 trasciende la comodidad. Este espacio ofrece aire acondicionado, colchones ortopédicos y una alimentación superior, lo que se traduce en mejor recuperación y mayor capacidad de concentración para los desafíos diarios.

Según la dinámica del reality, quienes permanecen en la barraca enfrentan calor, incomodidades y sueño interrumpido, afectando no solo el rendimiento físico, sino la estabilidad anímica del grupo.

Los equipos azul y rojo de Exatlón México protagonizaron una semana 17 marcada por la Batalla Colosal y la lucha por la Medalla Varonil. CRÉDITO: FB

La importancia de la Villa 360 se incrementa en la recta final: la privacidad y el descanso adecuados se convierten en ventajas tácticas.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

El Equipo Azul llega a esta jornada con una racha favorable tras eliminar a otro integrante rojo el domingo anterior.

Su mentalidad fría y calculadora les ha permitido mantener la Villa durante gran parte de la temporada, aunque algunos miembros como Koke Guerrero muestran señales de descenso en el rendimiento.

En contraste, los Rojos afrontan un momento crítico: la eliminación de Emilio Rodríguez expuso tensiones internas y dudas sobre la entrega de la medalla transferible, decisión liderada por Mati Álvarez.

La presión acumulada y la necesidad de demostrar unión tras la pérdida de un compañero podrían convertirse en un arma de doble filo, como se desprende de los debates internos y del llamado de Paulette Gallardo a “empezar a mandar a casa” a los rivales.

Durante la semana 19, la confrontación entre Evelyn Guijarro y Mati Álvarez marcó un punto de quiebre.

Un incidente en el circuito, donde un aro lanzado por Evelyn impactó accidentalmente en la cabeza de Mati, desató acusaciones de “trampa” y puso sobre la mesa la intensidad con la que ambos equipos viven cada duelo. La propia Paulette fue contundente: “Ya es momento de sacar a un atleta celeste.”

Duelo por la Villa 360: ¿Quién se impone en el capítulo clave?

La defensa de la Villa 360 por parte de los Rojos se presenta como un reto mayor tras la reconfiguración de su alineación.

Los rumores aseguran que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 9 de febrero.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ela Bucio

Benyamin Saracho

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

Dónde y cuándo ver la definición en vivo

La transmisión del duelo por la Villa 360 se realiza este lunes a las 20:30 horas (centro de México) por Azteca Uno.

La expectación se concentra en los minutos previos al enfrentamiento, dado que solo en vivo se confirmará si los Azules logran recuperar el espacio privilegiado o si los Rojos consiguen una defensa que refuerce su unidad tras la reciente baja.

