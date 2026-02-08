Activan alerta naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas para este 8 de febrero

Milpa Alta y Tlalpan registrarán las temperaturas más extremas en la capital, con valores previstos entre 1 y 3 grados Celsius. Crédito: Cuartoscuro.

Las autoridades de Ciudad de México han activado la alerta naranja y la alerta amarilla por la llegada de temperaturas bajas en varias alcaldías. La medida estará vigente entre las 00:00 y las 08:00 horas del domingo 8 de febrero.

El llamado oficial es a extremar precauciones y proteger la salud, en especial ante el avance del frente frío 33 que provoca condiciones invernales en buena parte del país.

Según la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la alerta naranja se aplica en Milpa Alta y Tlalpan, donde se pronostican valores mínimos de entre 1 y 3 grados Celsius.

En las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, la alerta amarilla advierte temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius. Estas previsiones se mantendrán en ese rango horario específico de la madrugada y la mañana del domingo.

Recomendaciones de Protección Civil para las bajas temperaturas

Las autoridades recomiendan abrigarse con al menos tres capas de ropa, hidratar la piel y consumir vitaminas A y C para proteger la salud ante el frío intenso. Crédito: Cuartoscuro.

Entre las recomendaciones para la población capitalina se pide utilizar al menos tres capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana. Las autoridades aconsejan, además, emplear crema para proteger e hidratar la piel, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

En el ámbito del hogar, las autoridades sugieren mantener una ventilación adecuada si se usan calefactores o chimeneas, para prevenir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Se recomienda lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Ante cualquier malestar respiratorio, se debe acudir al centro de salud más cercano para una valoración médica oportuna.

Para emergencias relacionadas con el clima o la salud, la población puede comunicarse al número 9-1-1, así como a Locatel al 55 5658 1111 o a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55 5683 2222.

Presencia del frente frío 33 en México

El frente frío 33 causa lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, aumentando el riesgo de deslaves y crecida de ríos en esas regiones. Crédito: Facebook/Esteban Villegas Villarreal

El frente frío 33, según el Servicio Meteorológico Nacional, avanza sobre el sureste de México y la península de Yucatán. El fenómeno genera lluvias puntuales, fuertes e intensas en estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla. En estas entidades existe riesgo de deslaves y crecida de ríos en zonas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico, una circulación ciclónica vinculada a una vaguada y la corriente en chorro subtropical, afecta el noroeste del país, particularmente Baja California, Sonora y Chihuahua.

En esas regiones se prevén lluvias, chubascos, descargas eléctricas y vientos fuertes. Las rachas pueden alcanzar hasta 110 kilómetros por hora y el oleaje elevado dificulta las actividades en costas y puertos del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

La masa de aire polar que impulsa el frente frío mantendrá temperaturas bajas en más de 20 entidades del país. Durante la madrugada, zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango experimentarán mínimas entre -10 y -5 ℃. En el centro y oriente, incluidas partes de Ciudad de México, los valores podrían situarse entre 0 y 5 ℃.

De igual forma se ha advertido sobre posibles nevadas o aguanieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, y recomendaron evitar actividades de montaña por el riesgo que representan las condiciones actuales.