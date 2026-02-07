Jesús Alberto mató a una menor de edad que era su familiar y fingió suicidio en Texcoco: ya lo vincularon a proceso

La justicia del Estado de México vinculó a proceso a Jesús Alberto “N” por el delito de feminicidio en agravio de una adolescente, integrante de su propia familia, en el municipio de Texcoco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer en un comunicadpo de prensa que realizó las investigaciones que permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión, ejecutada en días recientes.

De acuerdo con la información el acusado ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de las Flores, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El caso se originó a partir de un hecho violento al interior de un domicilio situado en la colonia San José Texopa, en Texcoco. Jesús Alberto “N”, quien mantenía un vínculo familiar con la víctima, presuntamente la agredió físicamente dentro de la vivienda, provocando su fallecimiento.

El crimen ocurrió en la localidad de San José Texopa, en Texcococ, Estado de México Foto: Maps

Según las indagatorias de la FGJEM, tras consumar el acto, el imputado intentó desviar la investigación trasladando el cuerpo de la adolescente al patio de la casa, con el fin de simular un suicidio. Tras arduas investigaciones la Fiscalía descartó la hipótesis de suicidio tras analizar los indicios hallados en el lugar y los resultados de las pruebas forenses.

Las autoridades iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, al corroborar que la menor perdió la vida como consecuencia de una agresión directa y no de una decisión propia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estableció que el probable responsable tenía intención de evadir la justicia mediante la alteración de la escena del crimen. La investigación permitió reunir los datos necesarios para solicitar la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

La captura de Jesús Alberto “N” se llevó a cabo en Texcoco, y tras su detención fue presentado ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía aportó elementos obtenidos en la carpeta de investigación, lo que llevó a la autoridad judicial a determinar su vinculación a proceso por el delito de feminicidio. El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para que la FGJEM y la defensa presenten información complementaria.

El caso ha generado una respuesta significativa en la comunidad local. La brutalidad de los hechos y el vínculo de parentesco entre la víctima y el presunto agresor han provocado indignación social en Texcoco y el Valle de México. Voces de organizaciones civiles y de la sociedad han exigido que el proceso judicial avance con transparencia y que se garantice la protección de los derechos de las víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que el esclarecimiento de feminicidios ocupa un lugar prioritario en su agenda y que se emplearán todos los recursos legales para sostener la acusación ante los tribunales. El caso se mantiene bajo reserva en lo relativo a los datos personales de la víctima, en apego a la legislación vigente sobre la protección de datos e identidad de menores.

En la carpeta de investigación consta que la agresión ocurrió dentro del domicilio familiar y que la manipulación posterior de la escena buscó desviar la atención de las autoridades. Porta la fiscalía pruebas periciales, testimonios y la reconstrucción de los hechos para sostener la acusación ante la autoridad judicial.

La audiencia de vinculación a proceso concluyó con la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva para Jesús Alberto “N”, quien permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de las Flores en Texcoco mientras se realiza la investigación complementaria. El plazo de dos meses concedido por el juez permitirá que ambas partes aporten pruebas adicionales y se avance en la integración del expediente.

El caso se suma a la lista de feminicidios investigados en el Estado de México en los últimos años y pone de relieve la importancia de los protocolos de actuación para la investigación de delitos de género. La FGJEM pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información relevante para robustecer la investigación y reiteró su compromiso con la justicia y la atención a víctimas en la entidad.

