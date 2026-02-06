“Sí me lanzo de gobernadora”: Mariana Rodríguez respondió a Luis María Alcalde por ‘Ley esposa’

el gobernador de Nuevo León compartió fotos del momento en el que Mariana Rodríguez se registró como precandidata a la alcaldía de Monterrey Crédito: X @samuelgarcias

La controversia por la llamada “Ley Mariana” ha situado a Mariana Rodríguez Cantú en el epicentro del debate político en Nuevo León. La empresaria y titular de Amar a Nuevo León utilizó sus redes sociales para responder a las críticas sobre la iniciativa de paridad de género, que busca reservar la candidatura a la gubernatura exclusivamente para mujeres en las próximas elecciones.

Fue este miércoles que la dirigenete Nacional de Morena que subió su postura a redes sociales donde señala que en su partido siempre ha apoyado la propuesta de paridad, y que por lo menos debe haber 9 candidatas mujeres a las gubernaturas, sin embargo también manifestó que no en todos los casos son propuestas legítimas.

“De visita en Monterrey, Nuevo León, recordamos que en nuestro Movimiento siempre hemos impulsado la paridad y la participación activa de las mujeres en la vida pública del país. Disfrazar iniciativas de género a modo de cuota con nombre y apellido, como sucede con la llamada “Ley Esposa”, no es más que una simulación", escribió en X.

Rodríguez Cantú no solo defendió el fondo de la propuesta, sino que también dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura si persisten los señalamientos.

La polémica se intensificó cuando la oposición denominó a la iniciativa como “Ley Mariana”, lo que para Rodríguez Cantú representa un intento de restar seriedad al debate sobre la desigualdad política. A través de una serie de videos en Instagram, la funcionaria expuso que la propuesta no está vinculada a una sola persona, sino que responde a una realidad persistente en la política local: la mayoría de los partidos aún postulan a hombres en las posiciones más competitivas.

“La iniciativa no excluye, ni busca imponer. Pone sobre la mesa una desigualdad estructural que muchos no quieren ver, pero que sigue limitando el acceso de las mujeres a los espacios de mayor poder”, afirmó Rodríguez Cantú. En ese mismo mensaje, la empresaria lanzó una advertencia que elevó la tensión en el entorno político estatal: “Y si le siguen sí me lanzo de gobernadora, porque parece que me tienen pavor” dijo en su cuenta de Instagram.

El debate sobre la “Ley Mariana” se enmarca en el contexto de una iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León. El proyecto propone que en las elecciones de 2030 la candidatura al Ejecutivo estatal sea reservada para una mujer. Aunque el dictamen logró avanzar en una primera instancia, el proceso legislativo quedó detenido por falta de consenso para una segunda votación.

La discusión también ha involucrado a figuras de otros partidos, quienes han señalado que cualquier reforma en materia de género debe garantizar equidad sin excluir a potenciales candidatos. Mientras tanto, la figura de Mariana Rodríguez Cantú ganó visibilidad no solo por su papel en la administración estatal, sino también por la posibilidad de competir por la gubernatura en el futuro.

El debate sobre la paridad en las candidaturas en Nuevo León se mantiene abierto. Mientras la iniciativa permanece en pausa en el Congreso local, la atención pública se concentra en el impacto que podría tener su eventual aprobación y en las implicaciones de una posible candidatura de Mariana Rodríguez Cantú.

El año pasado las reformas electorales aprobadas y en análisis en San Luis Potosí y Nuevo León, obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en la elección de 2027, generaron pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia de Morena.

Las iniciativas, conocidas públicamente como “Ley Esposa”, fueron impulsadas bajo el argumento de fortalecer la paridad de género, aunque también han sido señaladas por su posible impacto en la constitucionalidad del proceso electoral y por el eventual beneficio político a familiares directos de los actuales gobernadores.

Diversos señalamientos apuntaron a que la reforma podría beneficiar a la senadoraRuth González, esposa del gobernadorRicardo Gallardo Cardona,al reducir la competencia electoral masculina.

Hay que recordar que ya antes se había recurrido a esa práctica cuando Margarita Zavala, ex primera dama y esposa de Felipe Calderón, buscó la presidencia de México para 2018, lanzándose inicialmente como candidata independiente tras dejar el PAN. Su campaña se centró en propuestas ciudadanas, pero terminó renunciando a la contienda antes de la elección final.

Puntos clave:

Mariana Rodríguez Cantú defendió la iniciativa de paridad conocida popularmente como “Ley Mariana” y advirtió que podría buscar la gubernatura de Nuevo León si continúan los ataques.

La propuesta, impulsada por Movimiento Ciudadano , plantea que la candidatura al Ejecutivo estatal en 2030 sea reservada exclusivamente para mujeres, pero su avance legislativo se encuentra detenido.

Morena, a través de su dirigente nacional Luisa María Alcalde, manifestó su rechazo a la “Ley Mariana”, calificándola de una estrategia para limitar la participación de ciertos candidatos.