En el marco de la renegociación del T-MEC, legisladores de Estados Unidos tendrán reunión con comisión de la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal confirmó que no asistirán titulares de la secretaría de Relaciones Exteriores ni el de Economía

Ricardo Monreal aseguró que el encuentro con legisladores de Estados Unidos será "informal", la reunión se da en el marco de la renegociación del T-MEC. Crédito: X, RicardoMonrealA

Este viernes 6 de febrero de 2026, legisladores de Estados Unidos visitan la Cámara de Diputados en México para sostener un encuentro informal con la Comisión de Relaciones Exteriores, en el contexto de la renegociación del T-MEC. La cita no tiene carácter oficial, pero marca un gesto de apertura en el diálogo bilateral.

Un acercamiento sin carácter oficial

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que la reunión fue solicitada por un grupo de congresistas estadounidenses, canalizada a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Según Monreal, la intención es recibir a todos los visitantes “con beneplácito y con respeto”, aunque el encuentro no cuenta con el estatus de interparlamentario ni oficial.

Destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), liderada por Juan Ramón de la Fuente, y la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, no participarán en la reunión. Monreal explicó que Ebrard es el principal negociador del T-MEC y su agenda no debe verse alterada por este encuentro.

Una reunión amistosa entre legisladores

Monreal puntualizó que se trata de una reunión de amistad y buena vecindad, sin repercusiones de carácter oficial. La convocatoria fue producto de una solicitud estadounidense gestionada con apoyo de la embajada y la comisión presidida por el diputado Pedro Vázquez González.

Para garantizar pluralidad, la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios acordaron que cada fuerza política tuviera representación proporcional en el encuentro. La disposición es clara: “Son bienvenidos todos los visitantes extranjeros y nacionales a nuestra casa, la Cámara de Diputados”.

Diputados mexicanos tendrán una reunión "informal" con legisladores de Estados Unidos.

Algunas claves del encuentro:

  • No se establecerán acuerdos oficiales ni declaraciones institucionales.
  • La reunión se limita a un intercambio informal y de cortesía.
  • No implica la presencia de autoridades responsables de la negociación formal del T-MEC.

Buscan reactivar relación interparlamentaria

Consultado sobre la posibilidad de una reunión interparlamentaria formal entre México y Estados Unidos, Monreal adelantó que mantiene diálogo con la Cancillería y el embajador Esteban Moctezuma para reactivar este formato. Su objetivo es que ambos Congresos designen comisiones y retomen los encuentros bilaterales oficiales, respaldados por posiciones formales de la diplomacia mexicana y la Secretaría de Economía.

Monreal insistió en que, por el momento, la cita de este viernes representa solo un paso preliminar en la construcción de confianza y entendimiento mutuo. La expectativa queda abierta para futuras reuniones donde sí se puedan fijar posturas oficiales y avanzar en temas clave para ambos países.

Ebrard descartó riesgos en negociación del T-MEC

El pasado 31 de enero de 2026, el secretario de Economía Marcelo Ebrard aseguró que la relación comercial entre México y Estados Unidos permanece firme a pesar de las recientes presiones arancelarias, y negó la existencia de riesgos inmediatos en las negociaciones relativas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Destacó que la política económica de los últimos siete años permitió mantener el tratado vigente, conservar la posición de exportador número uno hacia Estados Unidos y pagar el arancel más bajo, mientras se redujo la pobreza y se incrementó el salario promedio. “Somos el segundo país con menor desempleo, solo después de Japón”, añadió.

