México

Camión de basura se impacta contra una tienda de abarrotes en Iztapalapa y derriba una pared

La respuesta de Protección Civil y bomberos incluyó una revisión estructural sin necesidad de desalojos ni reporte de heridos

Un camión de basura se
Un camión de basura se estrelló contra una tienda en Iztapalapa, Ciudad de México, luego de que aparentemente se quedara sin frenos, causando daños significativos en la estructura del negocio (X/ @Bomberos_CDMX)

Un camión de basura propiedad de la alcaldía Iztapalapa se impactó contra una tienda de abarrotes situada en una vivienda de la colonia Xalpa, en la Ciudad de México. El incidente causó daños materiales en la estructura del inmueble, aunque no se registraron personas heridas, de acuerdo con reportes de las autoridades capitalinas.

El choque ocurrió en el cruce de cerrada de Zihuatanejo y Chilapancingo. El camión municipal perdió el control y terminó colisionando con el establecimiento, que forma parte de una casa particular.

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para atender a los tripulantes del vehículo y a la dueña de la vivienda. Tras su llegada, evaluaron el estado de salud de los involucrados y supervisaron los daños en la construcción.

(X/ @Bomberos_CDMX)
(X/ @Bomberos_CDMX)

Camión de basura se queda sin frenos y choca contra tienda de abarrotes

Las primeras versiones señalan que el accidente vial pudo deberse a una falla en los frenos del camión recolector. Esta información circuló a través de mensajes oficiales difundidos en redes sociales.

Después de la inspección, los servicios de emergencia confirmaron que ninguna persona resultó lesionada. Aunque la vivienda presentó daños visibles, no fue necesario desalojar a los residentes ni tomar medidas adicionales para los vecinos cercanos.

Los ocupantes del camión y la propietaria del domicilio fueron presentados ante las autoridades para evaluar el alcance de los daños y establecer responsabilidades sobre la reparación.

En estos casos, las autoridades recomiendan dar aviso inmediato al 911 y contactar a la aseguradora correspondiente, además de aportar toda la información sobre el accidente y acatar las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

El Gobierno de la Ciudad de México entrega 50 nuevos camiones recolectores de residuos

Autoridades entregaron nuevos camiones recolectores
Autoridades entregaron nuevos camiones recolectores de basura en la CDMX (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México ha impulsado una transformación en la gestión de residuos con la entrega de 50 nuevos camiones recolectores, como parte de un programa orientado a fortalecer la separación desde el origen y avanzar hacia la economía circular. El objetivo es que para 2030, el 50% de los residuos sólidos urbanos generados en la capital puedan ser reciclados o reutilizados, un esfuerzo que incorpora inversiones en infraestructura y tecnología para mitigar la contaminación y fomentar la adecuada clasificación de los desechos, según datos difundidos en conferencia de prensa por Clara Brugada, jefa de Gobierno.

La ceremonia, realizada en el Zócalo, marcó un hito al duplicar la cantidad de unidades por alcaldía: por cada camión adquirido por una demarcación, el Gobierno central entregó otro adicional. Destaca el caso de Álvaro Obregón, donde se incorporaron 20 nuevas unidades, la mayor suma entre todas las alcaldías. Adicionalmente, la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) informó que el servicio de limpia restringe la recolección a los materiales que respeten tanto la separación obligatoria como el calendario oficial, y las bolsas con residuos mezclados o fuera de fecha quedan excluidas del retiro.

Según explicó Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, la flota recién adquirida se compone íntegramente de vehículos con tecnología Euro 5, lo que representa una reducción significativa en las emisiones contaminantes. A esto se suma el plan de chatarrización de las unidades viejas, cuya meta es eliminar vehículos de baja eficiencia ambiental, disminuyendo así el impacto sobre la calidad del aire.

La separación obligatoria de residuos, vigente desde enero de 2026, exige que los habitantes de la ciudad clasifiquen sus desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables, entregándolos en días designados según la disposición oficial. Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente, calificó este momento como el inicio de una “nueva era” en la gestión sustentable de residuos en la capital, orientada a la transformación y reutilización de materiales.

Infobae

