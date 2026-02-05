Lluvias, heladas y evento de Norte: los efectos del Frente Frío 33 en México

Seguirán las bajas temperaturas y lluvias por frente frío 33 Crédito: Cuartoscuro

El frente frío número 33 avanza este día sobre el sureste de México y la península de Yucatán, generando un escenario meteorológico adverso con lluvias puntuales fuertes e intensas en amplias regiones del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los estados con mayor afectación serán Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, donde se esperan precipitaciones que podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas serranas.

En el noroeste del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, asociada a una vaguada y a la corriente en chorro subtropical, originará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Dicho sistema favorecerá también rachas de viento y un ambiente inestable en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Para el centro, suroeste y sur del territorio nacional se esperan lluvias dispersas y chubascos, producto de la entrada de humedad desde el océano Pacífico. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente por la tarde.

Fuertes rachas de viento

clima SMN

De acuerdo con el pronóstico oficial, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá el evento de “Norte” en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

Se estiman rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en esa franja del país, mientras que en las costas de Veracruz los vientos oscilarán entre 70 y 90 km/h. Para Tabasco y la península de Yucatán se prevén rachas de 50 a 70 km/h, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron extremar precauciones ante el oleaje elevado y las fuertes corrientes que podrían afectar la navegación menor, actividades portuarias y zonas turísticas. También se pidió a la población asegurar techumbres, anuncios espectaculares y objetos que puedan ser proyectados por el viento.

Bajas temperaturas

Se esperan bajas temperaturas en más de 20 entidades (Crédito: Facebook/Esteban Villegas Villarreal)

Otro de los efectos relevantes será el marcado descenso de temperatura en gran parte del país. El ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche, con heladas y bancos de niebla en entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República. En zonas montañosas se prevén valores cercanos o por debajo de los cero grados.

El pronóstico destaca además la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, fenómeno que podría repetirse durante las próximas 24 horas debido al ingreso continuo de aire polar. Las autoridades exhortaron a evitar ascensos y actividades de alta montaña mientras prevalezcan estas condiciones.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

El panorama meteorológico confirma que el invierno aún mantiene presencia en México y que los efectos del Frente Frío 33 se sentirán con fuerza en buena parte del país, obligando a autoridades y población a reforzar acciones de prevención.