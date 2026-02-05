Gusano barrenador infesta a ciervos rojos en Yucatán

Se reportó la aparición de gusano barrenador en la vida silvestre. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La plaga del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) continúa expandiéndose en el país y ya no se limita únicamente a animales de producción. En las últimas semanas, autoridades sanitarias confirmaron que dos ejemplares de ciervo rojo (Cervus elaphus) resultaron infestados por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax en el municipio de Tzucacab, Yucatán, lo que refuerza la preocupación por la propagación de esta plaga en especies de vida silvestre.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, hasta el momento se tiene registro de siete ejemplares silvestres afectados por miasis causada por el gusano barrenador.

De estos casos, cuatro ocurrieron en animales bajo cuidado humano y tres en ejemplares en vida libre, lo que representa un riesgo adicional debido a la falta de vigilancia sanitaria permanente en la fauna silvestre.

Autoridades en Yucatán alertaron por la presencia de gusano barrenador en el estado. Foto: (Captura de pantalla)

De acuerdo con Milenio, entre el 20 y el 28 de enero, Senasica contabilizó 831 casos activos y 14 mil 744 casos acumulados de GBG en distintas especies animales. El mayor impacto continúa concentrándose en el sector pecuario, principalmente en bovinos, que registran 481 casos activos y 10 mil 351 acumulados. No obstante, especialistas advierten que la presencia del gusano barrenador en animales silvestres podría facilitar su dispersión hacia nuevas zonas y especies.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detalló que el primer caso documentado de GBG en fauna silvestre ocurrió el 24 de abril de 2025, cuando una aguililla caminera (Rupornis magnirostris) fue encontrada en Emiliano Zapata, Tabasco, con una lesión en el ala derecha infestada de larvas. El ejemplar recibió tratamiento y posteriormente fue liberado. Inicialmente fue identificado erróneamente como un gavilán común, pero después se confirmó su correcta clasificación.

Posteriormente, el 8 de agosto de 2025, se reportó un caso en una paloma común (Columba livia) en Playa Vicente, Veracruz. Ese mismo mes, el 28 de agosto, se confirmó el primer caso en un ciervo rojo en Yucatán, donde las larvas se localizaron en la base de las astas y el animal recibió atención veterinaria.

Uno de los episodios más graves ocurrió en diciembre de 2025, cuando un mono saraguato (Alouatta palliata) murió tras resultar infestado por el gusano barrenador en Palenque, Chiapas. Semarnat informó que no se identificaron otros integrantes de la tropa con lesiones similares.

En lo que va de 2026, los dos nuevos casos confirmados corresponden nuevamente a ciervos rojos en Yucatán, lo que sugiere que esta región se ha convertido en un punto prioritario de atención. Aunque el número de casos en fauna silvestre es bajo en comparación con el ganado, expertos alertan que estos animales pueden convertirse en reservorios naturales, ya que las heridas por peleas, accidentes o causas naturales los hacen vulnerables a la infestación sin que sean detectados oportunamente.

Autoridades sanitarias y ambientales han reiterado el llamado a reportar animales con lesiones visibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener medidas de control, con el fin de evitar que el gusano barrenador amplíe su impacto en los ecosistemas y en la salud animal del país.