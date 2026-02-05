Foto del día: la imagen que ha maravillado por su esplendor

Los muros y vestigios que relatan siglos de historia mexicana. (INAH)

Parroquia de San Francisco del Rincón: símbolo de fe, trabajo y tradición en Guanajuato

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Gabriela Berumen, INAH.)

Fundado el 20 de enero de 1607 bajo el nombre de San Francisco del Tule por familias otomíes, San Francisco del Rincón cuenta con una de las parroquias más antiguas de Guanajuato. De estilo ecléctico, la construcción de la Parroquia de San Francisco de Asís se realizó entre 1694 y 1783; mientras que su distintiva torre fue añadida en el siglo XIX.

Su planta es de cruz latina, compuesta por la nave, el crucero y el presbiterio. En el crucero, se levanta una bóveda sobre pechinas de media naranja de base octogonal con ocho lunetos ovales. La nave está cubierta en su interior mediante bóvedas de arista ornamentadas con pinjantes al centro, soportadas por pilastras. La fachada está compuesta por el machón de la torre, la torre, una portada labrada en cantera y un cubo al lado derecho, con ventana cuadrada al centro.

Este recinto religioso es considerado un sitio cardinal para una población que, en sus inicios, era una república de indios, con autonomía para asuntos internos, bajo la administración de la Alcaldía mayor de Los lagos para cuestiones externas y tributarios. En 1820, es abolida la república de indios y transformada en Ayuntamiento, bajo la legislación española de la Constitución de Cádiz. Finalmente, el 22 de marzo de 1867, fue reconocido como municipio de San Francisco del Rincón.

Aunque su fabricación se remonta al siglo XVIII, es a lo largo del siglo XIX que la localidad se consolida como un punto importante en la producción artesanal de sombreros, exportando a todo el país, tradición que la ha hecho merecedora del título “Capital Mundial del Sombrero” y sede de la Feria Nacional del Sombrero, que resalta la identidad de la región.

Destaca, sobre todo, su arquitectura colonial reflejada en los edificios emblemáticos y templos, donde la cultura local se vive en sus tradiciones y festividades, enraizadas profundamente en la fe católica; entre ellas, la celebración de San Francisco de Asís, patrono de la localidad, además del aniversario de su fundación, con la tradicional Quema de Brujas, evento que recuerda la historia de dos mujeres que, acusadas de practicar artes macabras, habrían de ser cremadas de forma pública, sin que esta ejecución se llevara realmente a cabo.

México en una imagen

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un acervo variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive a diario.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los variados ecosistemas de México, que junto a las ciudades, facilitan que cada fotografía del día sea diferente a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más significativos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros sitios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes elegidas por el INAH se aprecian desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diferentes ciudades que atraviesan de norte a sur.