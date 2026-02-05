México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de febrero

El episodio expuso la presión psicológica y nuevos desafíos para los atletas

Cada domingo hay un expulsado
Cada domingo hay un expulsado o expulsada en Exatlón México.

La disputa por la Villa 360 en Exatlón México este 5 de febrero genera una alta expectativa entre los seguidores, alimentada por rumores y spoilers que circularon desde tempranas horas.

La Villa 360 se ha consolidado como el espacio más codiciado de la temporada, al otorgar ventajas físicas y psicológicas clave para los equipos contendientes.

Cómo llegan azules y rojos al episodio

El equipo Azul, actual ocupante del sitio, llegó a la jornada con el reto de defender su estancia frente a los Rojos, quienes venían de sumar una victoria reciente en la Batalla Colosal.

La incertidumbre predominó sobre el posible ganador.

Según diversas páginas de fans, el equipo Rojo ganará la Villa 360 tras vencer a sus rivales en lo que será uno de los duelos más fuertes que han tenido en toda la temporada

Este rumor fue amplificado en redes sociales, despertando el interés de quienes siguen de cerca los spoilers o miden el rendimiento de cada deportista.

Sin embargo, tanto el avance del capítulo 112 como La Villa 360 sugirieron un resultado distinto.

En el avance oficial se indicó que “el equipo que se estaría quedando esta noche con la Villa 360 sería nada más y nada menos que el equipo azul”.

También destacó que los Azules llegaban determinados a conservar la Villa 360, y que los rumores favorecían una defensa exitosa del inmueble. Todas estas versiones permanecen como rumores y no pueden considerarse oficiales hasta la emisión completa del episodio.

El episodio se desarrolló en el circuito de velocidad y fuerza, una prueba que, según el avance televisivo, incluyó lanzamientos de bolsas de arena y encestes en un entorno de máxima exigencia física.

Ambas escuadras, integradas por figuras como Evelyn Guijarro y Koke Guerrero (Azules) y Mati Álvarez y Mario Osuna (Rojos), afrontaron el reto en medio de una creciente tensión, alimentada por polémicas y rivalidades recientes.

¿Por qué es importante la Villa 360?

Ganar la Villa 360 implica para los atletas no solo comodidad, sino también factores que pueden impactar su estado anímico y rendimiento.

Quedarse en la barraca suele repercutir de forma negativa en la moral del equipo, por lo que la pugna por la casa adquirió mayor importancia ante la cercanía del fin de semana y la urgencia de sumar triunfos decisivos.

Además, la edición del 5 de febrero coincidió con la gran final del Draft Femenil, lo que añadió un componente extra de tensión al ambiente.

Las nuevas atletas aspirantes también experimentaron presión máxima, reflejada en emociones y desacuerdos a lo largo del episodio.

Al cierre de la jornada, aún sin confirmación oficial, el ambiente permanecía marcado por versiones opuestas y la expectativa de una noche decisiva para ambos equipos.

Si los indicios que predominan en las filtraciones se confirman, el equipo Azul prolongaría su estancia en la Villa 360, mientras los Rojos deberían ajustar su estrategia enfrentando otra semana en la barraca.

