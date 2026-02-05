Estos son los principales tipos de cáncer que afectan a hombres y mujeres en México

El INCAN informó que cuatro de cada 10 casos de cáncer pueden prevenirse. | Jovani Pérez

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) reportó que cada año se registran en México 207 mil 154 nuevos casos de cáncer y 96 mil 210 muertes a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por la institución, la mortalidad afecta en mayor proporción a las mujeres, con 51.8% de los fallecimientos, mientras que los hombres representan el 48.2%.

Entre los hombres, el cáncer de próstata encabeza la lista con 26 mil 565 diagnósticos anuales, lo que representa el 27% del total.

Le siguen el cáncer colorectal con 8 mil 359 casos (8.7%), el linfoma no Hodgkin con 5 mil 173, el de pulmón con 5 mil 062 y el de estómago con 5 mil 039.

En el caso de las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar con 31 mil 043 casos, seguido por el de cérvix uterino con 10 mil 348, el de tiroides con 9 mil 057, el colorectal con 7 mil 723 y el de cuerpo uterino con 5 mil 347.

El director general del INCan, Oscar G. Arrieta Rodríguez, informó que el instituto otorga más de 280 mil consultas al año y recibe cerca de 8 mil 800 pacientes nuevos provenientes de todo el país.

Además, se han realizado 62 mil sesiones de radioterapia y más de 6 mil 500 cirugías. El directivo resaltó que el cáncer constituye la tercera causa de muerte por enfermedad en México y advirtió sobre la incidencia de factores de riesgo modificables.

“Cuatro de cada diez casos de cáncer podrían evitarse mediante un estilo de vida saludable y la disminución de factores de riesgo”, afirmó Arrieta Rodríguez. Entre estos factores, el directivo mencionó la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada y el tabaquismo, que se relaciona con más de 15 tipos de cáncer.

Subrayó que dejar de fumar es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Como parte de la estrategia integral, el INCan ofrece servicios gratuitos de detección, que incluyen vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y hepatitis, orientación nutricional, educación sexual y estudios de tamizaje.

El director recomendó a la población acudir a los servicios de salud ante la presencia de signos persistentes como pérdida de peso inexplicable, sangrados anormales, masas, dolor continuo, cambios en lunares, tos persistente o alteraciones gastrointestinales.

El instituto señaló que, además de la atención clínica, mantiene un programa de investigación orientado a mejorar el acceso a terapias innovadoras y personalizadas, como tratamientos basados en biomarcadores moleculares, cirugía robótica, radiocirugía estereotáxica, terapias biológicas e inmunoterapia.

“Nuestra misión no se limita a brindar atención clínica; también buscamos fortalecer la atención oncológica a nivel nacional mediante la generación de conocimiento y la formación de especialistas”, puntualizó Arrieta Rodríguez.

Finalmente, el INCan reiteró el llamado a la población para escuchar su cuerpo, realizar chequeos médicos periódicos y adoptar hábitos saludables, ya que la detección temprana puede marcar la diferencia en la supervivencia de los pacientes con cáncer.