Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer los requisitos y los lugares donde funcionarán las unidades móviles que, esta semana, ofrecerán el servicio para tramitar la licencia de conducir.

La propuesta busca hacer más rápido y sencillo el proceso, de modo que las personas tengan mayores facilidades para obtener este documento. El permiso resulta indispensable para que los habitantes del Estado de México puedan manejar legalmente sus automóviles.

Unidades móviles para tramitar la licencia en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Apaxco (3 de febrero)

Av. Juárez s/n, Mz. 038, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Aculco (3 de febrero)

Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza, Estado de México (frente a Palacio Municipal).

Polotitlán (3 y 4 de febrero)

Portal Hidalgo 7, Mz. 002, C.P. 54200, Col. Centro, Polotitlán de la Ilustración, Estado de México (frente a Palacio Municipal).

Amecameca (del 3 al 6 de febrero)

Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56300, Amecameca, Estado de México (frente a Palacio Municipal ).

Ecatepec (4 de febrero)

Calle Glaciar, Esq. Estrada, Mz. 302, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos, C.P. 55075, Ecatepec, Estado de México.

La Semov puso a disposición las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Teoloyucan (4 y 5 de febrero)

Av. Dolores s/n, Col. Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ixtapaluca (5 de febrero)

Calle Municipio libre 125, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ixtlahuaca (5 y 6 de febrero)

Av. José María Morelos 1, Col. San Pedro La Cabecera, C.P. 50740, Ixtlahuaca, Estado de México (frente al Salón de la Gente).

Tecámac (6 de febrero)

Calle 5 de febrero s/n, Col. Centro, C.P. 55740, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

Documentos para solicitar el permiso en las unidades móviles

Para completar el trámite, los conductores deberán presentar el comprobante de pago de derechos. El Formato Universal de Pago puede obtenerse en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Los requisitos incluyen acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, examen de conocimientos aprobado, certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C, y certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Costos por solicitar la licencia en el Edomex

De acuerdo con la actualización para 2025, los precios de las licencias en el Estado de México son los siguientes:

Para la licencia de Automovilista “A”, el costo es de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

La licencia de Motociclista “C” mantiene los mismos montos en cada periodo: $719 pesos para un año, $963 pesos para dos años, $1,287 pesos para tres años y $1,712 pesos para cuatro años.

La de Chofer de Servicio Particular “E” cuesta $942 pesos para un año, $1,256 pesos para dos años, $1,675 pesos para tres años y $2,232 pesos para cuatro años.

El Permiso Provisional “B” tiene un precio de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años, mientras que el Permiso Provisional “A” cuesta $3,420 pesos por un año. El duplicado se tramita por $486 pesos por un año y la constancia cuesta $109 pesos por un año.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.