México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Esta medida busca acelerar y simplificar el procedimiento de solicitar el permiso

Guardar
Cinco unidades móviles brindarán atención
Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer los requisitos y los lugares donde funcionarán las unidades móviles que, esta semana, ofrecerán el servicio para tramitar la licencia de conducir.

La propuesta busca hacer más rápido y sencillo el proceso, de modo que las personas tengan mayores facilidades para obtener este documento. El permiso resulta indispensable para que los habitantes del Estado de México puedan manejar legalmente sus automóviles.

Unidades móviles para tramitar la licencia en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

  • Apaxco (3 de febrero)

Av. Juárez s/n, Mz. 038, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Aculco (3 de febrero)

Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza, Estado de México (frente a Palacio Municipal).

  • Polotitlán (3 y 4 de febrero)

Portal Hidalgo 7, Mz. 002, C.P. 54200, Col. Centro, Polotitlán de la Ilustración, Estado de México (frente a Palacio Municipal).

  • Amecameca (del 3 al 6 de febrero)

Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56300, Amecameca, Estado de México (frente a Palacio Municipal ).

  • Ecatepec (4 de febrero)

Calle Glaciar, Esq. Estrada, Mz. 302, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos, C.P. 55075, Ecatepec, Estado de México.

La Semov puso a disposición
La Semov puso a disposición las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
  • Teoloyucan (4 y 5 de febrero)

Av. Dolores s/n, Col. Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Ixtapaluca (5 de febrero)

Calle Municipio libre 125, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Ixtlahuaca (5 y 6 de febrero)

Av. José María Morelos 1, Col. San Pedro La Cabecera, C.P. 50740, Ixtlahuaca, Estado de México (frente al Salón de la Gente).

  • Tecámac (6 de febrero)

Calle 5 de febrero s/n, Col. Centro, C.P. 55740, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

Documentos para solicitar el permiso en las unidades móviles

Para completar el trámite, los conductores deberán presentar el comprobante de pago de derechos. El Formato Universal de Pago puede obtenerse en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Los requisitos incluyen acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, examen de conocimientos aprobado, certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C, y certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Costos por solicitar la licencia en el Edomex

De acuerdo con la actualización para 2025, los precios de las licencias en el Estado de México son los siguientes:

Para la licencia de Automovilista “A”, el costo es de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

La licencia de Motociclista “C” mantiene los mismos montos en cada periodo: $719 pesos para un año, $963 pesos para dos años, $1,287 pesos para tres años y $1,712 pesos para cuatro años.

La de Chofer de Servicio Particular “E” cuesta $942 pesos para un año, $1,256 pesos para dos años, $1,675 pesos para tres años y $2,232 pesos para cuatro años.

El Permiso Provisional “B” tiene un precio de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años, mientras que el Permiso Provisional “A” cuesta $3,420 pesos por un año. El duplicado se tramita por $486 pesos por un año y la constancia cuesta $109 pesos por un año.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirUnidades móviles2026Tramites vehicularesmexico-noticias

Más Noticias

Episodio 4 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ adelanta su fecha de estreno en México

Lo que comenzó como un rumor en foros digitales fue confirmado HBO Latinoamérica

Episodio 4 de ‘El caballero

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: reducción de carriles por atención de accidente en la autopista México-Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Edomex se suma al Primer Simulacro por Sismo 2026

El Estado de México activará altavoces del C5 y protocolos de emergencia el 18 de febrero a las 11:00 horas

Edomex se suma al Primer

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 3 de febrero del 2026

De lunes a domingo, cinco sorteos diarios entre las 13:00 y las 21:00 horas. Descubre si fuiste uno de los últimos afortunados

Jugada ganadora y resultado de

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados este 3 de febrero del 2026

A continuación, te presentamos la combinación ganadora de ambos sorteos del martes

Resultados del Chispazo: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Narcomami” y “El Ingeniero”

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

ENTRETENIMIENTO

Episodio 4 de ‘El caballero

Episodio 4 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ adelanta su fecha de estreno en México

The Black Parade sigue vivo: el misterioso mensaje de My Chemical Romance antes de su concierto en CDMX

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

Examiga de Imelda Tuñón expuso supuesta violencia contra Julián Figueroa

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

DEPORTES

Dónde ver todos los partidos

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

NFL en CDMX: cuáles son los equipos que han tenido un juego de temporada regular en México

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul