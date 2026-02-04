México

Detienen a presunto narcomenudista que trató de huir de los agentes en una bicicleta en Edomex

Le fueron aseguradas dosis de presunto cristal

El sujeto capturado (SSEM)
El sujeto capturado (SSEM)

Un sujeto identificado como Héctor “N” fue detenido en Tultitlán, Estado de México, el 3 de febrero tras una persecución realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad mexiquense en conjunto con la Policía Municipal, al ser señalado por probable participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención, los oficiales localizaron 23 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada y cristalina con apariencia de la droga conocida como cristal (metanfetamina). Entre estos envoltorios, tres estaban rotulados con nombres y cantidades en piezas.

La detención se produjo mientras el personal del Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción patrullaba la colonia Jardines de la Cañada. El hombre circulaba en bicicleta y, al advertir la presencia policial, aceleró la marcha en actitud evasiva. Ante la indicación de alto, ignoró las órdenes y abandonó el vehículo para escapar a pie, siendo finalmente alcanzado.

Lo asegurado (SSEM)
Lo asegurado (SSEM)

“Los oficiales observaron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta y que, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha de manera sospechosa”, es parte del reporte de las autoriades compartido el 3 de febrero.

Tras una inspección conforme a los protocolos, se realizó la detención del individuo de 49 años. Posteriormente, tanto él como las posibles sustancias ilegales aseguradas fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició una investigación para determinar su situación jurídica.

Detenido por homicidio en Edomex

Mientras que el mismo día la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la captura de Isaín “N” por su presunta participación en el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa en el municipio de Villa de Allende.

(FGJEM)
(FGJEM)

Durante la madrugada del 19 de julio de 2025, cinco hombres, entre ellos Isaín “N”, llegaron a una fiesta y agredieron a dos personas con diversos objetos. Producto del ataque, una víctima falleció y otra resultó herida, requiriendo atención médica. Los agresores escaparon después de los hechos.

Con las primeras indagatorias, el Agente del Ministerio Público logró solicitar y obtener una orden de aprehensión, ejecutada más adelante por las autoridades, lo que permitió el ingreso de Isaín “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Ahora permanece a disposición de un juez, quien determinará los próximos pasos en el proceso judicial.

La víctima sobreviviente recibió heridas cuyo tratamiento médico fue imprescindible tras el incidente. Ocho de noviembre de 2025 se registró la detención de otro de los presuntos implicados.

Isaín “N” mantiene el estatus de inocente mientras no exista sentencia condenatoria en su contra.

