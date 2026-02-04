México

Asaltan con violencia al diputado Juan Carlos Barragán en Guerrero: robaron su vehículo y pertenencias

El morenista se encontraba en una gasolinera en Zihuatanejo

Guardar
Foto: Facebook / Juan Carlos
Foto: Facebook / Juan Carlos Barragán

Juan Carlos Barragán Vélez, diputado del Congreso de Michoacán, denunció que sufrió un asalto con violencia cuando se encontraba con su familia a bordo de un vehículo a la salida de Zihuatanejo, Guerrero.

A través de sus redes sociales, el legislador del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que el asalto se registró este lunes 2 de febrero cuando se encontraba en una gasolinera.

“Ahí nos despojaron de nuestro vehículo y de todas nuestras pertenencias, incluidos nuestros teléfonos”, detalló el diputado.

Barragán también señaló que durante el asalto fueron amenazados con un arma de fuego, pero destacó que ninguno de sus familiares fueron agredidos físicamente.

Estamos bien físicamente, y eso es lo único que realmente importa. Pero el susto y el miedo no se borran fácil. No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada, sentir esa impotencia y pensar en lo frágil que puede ser la vida en un segundo”, escribió el diputado.

Pide no normalizar la violencia

Foto: Facebook / Juan Carlos
Foto: Facebook / Juan Carlos Barragán

Juan Carlos Barragán detalló que compartió su testimonio con el fin de “crear conciencia” y pedir a las personas que no normalicen la violencia.

Además, aseguró que se encuentra confiado en que las autoridades procederán al respecto y fortalecerán la seguridad en la zona de Zihuatanejo, Guerrero.

“Comparto esto no desde el enojo, sino desde la necesidad de desahogarnos, de crear conciencia y de pedir que no normalicemos la violencia. Detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después. Confío en que las autoridades harán su trabajo y se refuerce la seguridad en esta zona y en todo el país”, explicó el diputado.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Juan Carlos BarragánDiputado MorenaGuerreroAsaltoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ecatepec: detienen a dos hombres por vender hidrocarburo en vía pública

Se presume que la venta podría estar controlada por una célula criminal en Jalisco

Ecatepec: detienen a dos hombres

¿Funciona tomar aceite de oliva con limón para eliminar cálculos en la vesícula? Esto dice la ciencia

Un estudio de la revista científica Dialnet señala que estos ingredientes pueden brindar beneficios particulares a la salud biliar

¿Funciona tomar aceite de oliva

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha para su concierto en la CDMX

La cantante australiana reveló que habrá una invitada especial para uno de sus eventos musicales en la capital del país

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha

Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez y asegura que sus personajes los creó el fallecido Gus Rodríguez

El ‘Cazafantasmas’ sostuvo que ‘Armando Hoyos’ y los programas de Derbez nacieron del talento de Gus Rodríguez, abriendo una conversación sobre el reconocimiento en la industria del entretenimiento en México

Carlos Trejo insulta a Eugenio

Resultados Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional: números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

El plazo para reclamar los premios es de 60 días desde la fecha del anuncio oficial, y estos se pueden retirar tanto en el edificio de la Lotería Nacional como en los centros de venta autorizados

Resultados Sorteo Mayor 4000 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El “Radio-13”, miembro de Los

El “Radio-13”, miembro de Los Chapitos detenido por el ataque contra diputados de MC, fue funcionario en Culiacán

Marina capturó a seis presuntos integrantes de Los Mayos con armamento en Sinaloa

EEUU destaca envío de líder del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la tercera entrega masiva

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

ENTRETENIMIENTO

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha para su concierto en la CDMX

Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez y asegura que sus personajes los creó el fallecido Gus Rodríguez

Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Afirman que Paulina Rubio está deprimida y su hijo con Colate podría ir a un internado

Sobrina de Maribel Guardia asegura ser testigo de las agresiones entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa

DEPORTES

Alan Mozo se perdería el

Alan Mozo se perdería el resto del Clausura 2026 con Pachuca por una fractura

¿Cómo juega Christian Ebere, estrella africana que Cruz Azul estaría a punto de sumar a su ofensiva?

Remodelación del Estadio Azteca: así se ve la nueva estructura exterior que cambiará la imagen del recinto

Antoine Griezmann intercambió camisetas con Obed Vargas: así fue recibido el mexicano por su ídolo

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”