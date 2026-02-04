Asaltan con violencia al diputado Juan Carlos Barragán en Guerrero: robaron su vehículo y pertenencias

Foto: Facebook / Juan Carlos Barragán

Juan Carlos Barragán Vélez, diputado del Congreso de Michoacán, denunció que sufrió un asalto con violencia cuando se encontraba con su familia a bordo de un vehículo a la salida de Zihuatanejo, Guerrero.

A través de sus redes sociales, el legislador del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que el asalto se registró este lunes 2 de febrero cuando se encontraba en una gasolinera.

“Ahí nos despojaron de nuestro vehículo y de todas nuestras pertenencias, incluidos nuestros teléfonos”, detalló el diputado.

Barragán también señaló que durante el asalto fueron amenazados con un arma de fuego, pero destacó que ninguno de sus familiares fueron agredidos físicamente.

“Estamos bien físicamente, y eso es lo único que realmente importa. Pero el susto y el miedo no se borran fácil. No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada, sentir esa impotencia y pensar en lo frágil que puede ser la vida en un segundo”, escribió el diputado.

Pide no normalizar la violencia

Foto: Facebook / Juan Carlos Barragán

Juan Carlos Barragán detalló que compartió su testimonio con el fin de “crear conciencia” y pedir a las personas que no normalicen la violencia.

Además, aseguró que se encuentra confiado en que las autoridades procederán al respecto y fortalecerán la seguridad en la zona de Zihuatanejo, Guerrero.

“Comparto esto no desde el enojo, sino desde la necesidad de desahogarnos, de crear conciencia y de pedir que no normalicemos la violencia. Detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después. Confío en que las autoridades harán su trabajo y se refuerce la seguridad en esta zona y en todo el país”, explicó el diputado.

*Información en desarrollo...