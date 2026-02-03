Claudia Sheinbaum felicita a Laura Fernández Delgado por su triunfo como presidenta electa de Costa Rica

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de reforzar los lazos de amistad y cooperación entre México y Costa Rica. (presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica y refrendó la voluntad del Gobierno mexicano de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones.

El mensaje marcó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, en un contexto regional donde el liderazgo femenino comienza a ganar mayor presencia en las jefaturas de Estado.

Claudia Sheinbaum felicita a Laura Fernández y destaca la relación México–Costa Rica

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum celebró la victoria de Fernández y expresó la disposición de México para trabajar de manera conjunta con el próximo gobierno costarricense.

Claudia Sheinbaum felicitó a Laura Fernández y destacó la importancia de mantener relaciones de cooperación y respeto entre México y el país centroamericano.

En su mensaje, la mandataria subrayó la importancia de mantener una relación basada en el diálogo, la cooperación regional y el respeto mutuo, principios que históricamente han caracterizado los vínculos diplomáticos entre ambos países.

La felicitación adquiere especial relevancia al tratarse de dos gobiernos encabezados por mujeres, lo que refuerza la narrativa de una mayor participación femenina en la política latinoamericana y abre la puerta a una agenda bilateral con énfasis en la cooperación política, económica y social.

Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica en primera vuelta

Laura Fernández Delgado, candidata del partido Pueblo Soberano, obtuvo una victoria amplia en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, al superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta.

Laura Fernández Delgado se convierte en la segunda mujer presidenta en la historia de Costa Rica, marcando un hito en el liderazgo femenino de la región. REUTERS/Raquel Cunha

Con más del 48% de los votos, superó a 19 contendientes, entre ellos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quien quedó en segundo lugar con alrededor del 32%, según datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones.

Además del triunfo presidencial, su partido logró una mayoría significativa en el parlamento costarricense al obtener 30 de los 57 escaños, lo que le permitirá contar con una posición sólida para impulsar su agenda durante el periodo 2026-2030.

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta electa de Costa Rica?

Con 39 años, Laura Fernández se convertirá el próximo 8 de mayo en la segunda mujer presidenta en la historia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014).

Politóloga de formación y exfuncionaria del gobierno saliente, fue impulsada como sucesora por el presidente Rodrigo Chaves, cuya popularidad resultó clave durante la campaña.

Candidata del Partido Pueblo Soberano, se presentó como heredera política del presidente Rodrigo Chaves.

En su primer discurso tras la victoria, Fernández prometió encabezar un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso del Estado de derecho, aunque adoptó un tono firme hacia sectores de la oposición, a los que calificó de obstruccionistas.

Su plataforma incluyó una política de mano dura contra la inseguridad, así como la defensa del libre mercado y posturas conservadoras en temas sociales.

Relación comercial entre México y Costa Rica: intercambio y oportunidades

La relación comercial entre México y Costa Rica es estable, aunque de menor escala en comparación con otros socios de la región.

Durante 2025, México exportó productos por un valor superior a los mil millones de dólares, mientras que Costa Rica envió mercancías a territorio mexicano por más de dos mil millones.

México importó de Costa Rica más de 2 mil millones de dólares en 2025, consolidando el intercambio bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importaciones de México desde Costa Rica:

Circuitos electrónicos integrados

Partes y accesorios de maquinaria

Instrumentos médicos

Mezclas de sustancias odoríferas

Aceite de palma

Exportaciones de México a Costa Rica:

Vehículos de motor para transporte de mercancías

Alambres y cables eléctricos

Automóviles

Medicamentos

Agua mineral y gaseada

Este intercambio representa un punto de partida para ampliar la cooperación económica, tecnológica e industrial entre ambas naciones.

Su triunfo presidencial refuerza la participación femenina en la política latinoamericana y abre la puerta a una agenda de cooperación regional con México y otros países. EFE/Mario Guzmán

La llegada de Laura Fernández a la presidencia de Costa Rica se inscribe en un momento relevante para el liderazgo femenino en América Latina.

Aunque la presencia de mujeres en las jefaturas de Estado sigue siendo minoritaria, su participación representa un hito histórico y una transformación gradual en el panorama político regional.

La coincidencia de estos liderazgos refuerza el papel de las mujeres en la toma de decisiones de alto nivel y consolida una tendencia que, aunque aún incipiente, continúa redefiniendo la política latinoamericana.