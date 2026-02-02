Sheinbaum cambia sede de conferencia matutina de este lunes 2 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza conferencia matutina en la Cineteca Nacional Chapultepec. | Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizará este lunes 2 de febrero su conferencia matutina con un cambio de horario y sede. La “mañanera” se llevará a cabo a las 8:00 horas en la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Así lo informó la presidenta Sheinbaum a través de su cuenta oficial en la red social X y lo confirmó la agenda del Gobierno de México.

Tras la conferencia, la presidenta Sheinbaum encabezará la inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren El Insurgente en la estación Vasco de Quiroga. El programa oficial prevé que, después, la mandataria y su equipo se trasladen en el propio tren hasta la estación Santa Fe.

El ajuste de horario y sede representa una excepción respecto a la costumbre presidencial, pues las conferencias matutinas usualmente se celebran de lunes a viernes a las 7:30 horas, hora local, en Palacio Nacional, residencia oficial del Ejecutivo.

Tras 11 años, inauguran Tren Interurbano México - Toluca

La inauguración del Tren Interurbano México-Toluca promete reducir el tiempo de traslado entre Toluca y la Ciudad de México a solo 40 minutos por trayecto. (X/ @SICTmx)

La apertura del Tren Interurbano México - Toluca marcará el cierre de un proyecto que demandó 11 años y seis meses de ejecución, con la promesa de transformar la movilidad entre la capital mexiquense y la CDMX en tan solo 40 minutos por trayecto.

El lunes 2 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la inauguración del tramo final entre Santa Fe y Observatorio, luego de varias semanas de postergación respecto a la fecha inicialmente anunciada para enero, según detalló la mandataria durante una conferencia en Palacio Nacional.

En vísperas de la apertura completa, las inmediaciones de la terminal Observatorio exhiben un contraste entre el avance de las obras principales y la persistencia de trabajos inconclusos en los proyectos complementarios.

La cuenta SNT Movilidad Urbana difundió imágenes recientes en las que se observa que el andén principal en Observatorio está prácticamente terminado y que las pruebas técnicas de los trenes continúan realizándose.

No obstante, en las áreas externas, particularmente en la zona colindante con Avenida Sur 122, persisten detalles visuales pendientes y los accesos peatonales aún no están habilitados plenamente para el público.

Tramo completo del Tren <i>El Insurgente</i>

Ambos andenes, Vasco de Quiroga y Observatorio, iniciarán operaciones de manera simultánea a partir del lunes 2 de febrero. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Si bien el Tren El Insurgente ya ha encabezado pruebas regulares en el tramo Santa Fe-Observatorio, el recorrido completo permitirá conectar los principales puntos entre Toluca y la CDMX. El trayecto contempla siete estaciones principales: Observatorio, Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.

La presidenta Sheinbaum ratificó que el lunes ambos andenes, Vasco de Quiroga y Observatorio, iniciarán operaciones de manera simultánea como parte del evento inaugural.

De esta manera, el servicio estará completo y disponible para los usuarios interesados en aprovechar el feriado coincidente con la fecha de apertura. “Vamos a invitarles, no sé si hacerlo en la Mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar el tren Santa Fe-Observatorio el lunes 2 de febrero, se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio ya para que la gente pueda utilizarlo”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Durante los días previos a la inauguración, persiste la presencia de obras en el entorno del Centro Multimodal Observatorio. La fachada cercana a la Avenida Sur 122 muestra carencias en los acabados, los accesos peatonales no han sido concluidos y el paradero exterior permanece en etapa de obra civil.

Además, junto a la terminal, continúan los trabajos correspondientes a la ampliación de la Línea 12 del Metro de la CDMX, proyecto cuyo destino final también será Observatorio.