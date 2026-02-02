Adultos mayores: ¿cómo puedo sacar mi CURP biométrico en línea?

La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La implementación de la CURP biométrica en la Ciudad de México marca un cambio relevante en la seguridad y verificación de identidad personal, introduciendo tecnologías como el escaneo de iris, la captura de huellas dactilares, la fotografía digital y la firma electrónica para fortalecer la autenticidad de este documento.

La posibilidad de que, desde febrero de 2026, la presentación de la CURP biométrica sea requerida para acceder a servicios y trámites oficiales ha llevado a que autoridades y portales especializados recomienden completar este proceso cuanto antes para evitar inconvenientes.

En particular, para los adultos mayores, este trámite puede ser de mayor relevancia ya que, aunque se estima que no será obligatorio en todo este 2026, este grupo de edad puede verse beneficiado ya que les permitirá agilizar sus trámites, principalmente en el área de la salud.

Y aunque sin duda para ellos sería cómod poder realizar el trámite en línea, por ahora este procesp exige la presencia física del solicitante y no puede realizarse en línea por lo que aquí te contamos todo sobre lo que deben tener en cuenta para llevarlo a cabo en módulos de la Ciudad de México.

Dónde y cuándo obtener la CURP biométrica en la capital

Para comenzar, es indispensable agendar una cita previa mediante el sistema oficial de citas del Registro Nacional de Población (RENAPO), disponible en citas.renapo.gob.mx.

Una vez confirmada la solicitud, el ciudadano debe acudir al módulo elegido en la fecha y hora asignadas, llevando los documentos requeridos para la integración de datos biométricos.

En la actualidad, existen ocho módulos oficiales distribuidos en distintas alcaldías de la Ciudad de México que atienden a quienes desean obtener su CURP biométrica, de acuerdo con la administración pública capitalina.

Entre los puntos destacados figura la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, ubicada en Londres 102, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, que atiende de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h.

Otros módulos están ubicados en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde los horarios de atención varían entre las 08:00 y las 16:00 horas, o bien dentro del rango de 08:30 a 14:30 horas, conforme a la sede.

Además, oficinas del Registro Civil de la Ciudad de México brindan el mismo servicio en lugares y turnos específicos, y la disponibilidad se puede consultar en los canales oficiales de RENAPO o mediante el propio portal de citas.

Sobre el procedimiento, los portales especializados en gestión de trámites detallan que, tras elegirse la opción de “Registro de datos biométricos” en línea, se efectúa la selección del módulo, la fecha y el horario, y se confirmarán los datos personales antes de concretar la cita.

El día del trámite, el personal adscrito recopila la huella dactilar, la imagen facial del solicitante, el escaneo de iris y la firma digital, resguardando toda la información en la base nacional.

Para gestionar la CURP biométrica en Ciudad de México es necesario agendar cita previa en el portal oficial del RENAPO, citas.renapo.gob.mx.

Por qué será indispensable la CURP biométrica en 2026

Aunque la CURP biométrica comenzó siendo voluntaria en 2025, la tendencia indica una adopción amplia para 2026 y posibles requisitos obligatorios en sectores estatales. Anticiparse y realizar el trámite puede evitar retrasos en la obtención de servicios públicos.

La documentación necesaria, así como las sedes y horarios, deben validarse en los portales oficiales para asegurarse de cumplir correctamente con los requerimientos administrativos y tecnológicos que exige la nueva disposición.