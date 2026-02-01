México

México: el pronóstico del tiempo para Cancún este 1 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cancún este 1 de febrero:

El tiempo para este domingo en Cancún alcanzará los 19 grados, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 53%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 34%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 50 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.

A pesar de que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más abundantes en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

El inesperado encuentro de ambos referentes de la música mexicana en la Plaza de Toros marcó el regreso de West al país después de 16 años

León Larregui y Jay de

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Los elementos atendían un reporte de emergencia por detonaciones de arma de fuego

Ataque a balazos contra policías

Sheinbaum inauguró esta obra carretera que conecta a Sonora y Chihuahua: costó más de mil millones de pesos y tienen una extensión de 134 km

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que la obra habría generado más de 5 mil empleos

Sheinbaum inauguró esta obra carretera

¿Cómo estará el clima en Santiago Ixcuintla?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque a balazos contra policías

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

León Larregui y Jay de

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

DEPORTES

Cuatro personas fueron detenidas tras

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

Así arribó Raphael Veiga a CDMX para reportar con América

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria