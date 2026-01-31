En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Los cuerpos fueron encontrados dentro de un automóvil incendiado. (X @DominioPblico3)

Tres personas sin vida fueron encontradas dentro de un automóvil que se encontraba en llamas, en la colonia Villas del Campo, en la zona este de la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, al norte de México.

De acuerdo con medios locales, el reporte fue atendido a las 15:00 hrs del pasado viernes. El cuerpo de Bomberos de Tijuana acudió a atender el incendio y una vez sofocado, fue atendido por la policía municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE). Al llegar la policía al lugar, encontraron un auto marca Hyundai modelo Elantra color blanco que estaba consumido por el fuego y tenía la cajuela abierta. A simple vista notaron que había dos bultos.

En el automóvil se encontraron tres cuerpos sin vida totalmente calcinados y tenían huellas de violencia. Debido al estado de los cuerpos, no se pudieron determinar datos generales de los mismos, como edad aproximada o género de las víctimas, por lo que será trabajo forense identificar la información y cada perfil genético.

Tras levantar las pruebas, la FGE inició una carpeta de investigación del caso en el que se deberá identificar a las víctimas. Por el suceso de violencia, no se registraron detenidos.

Este triple homicidio se suma a otro asesinato múltiple, ocurrido el jueves con el mismo modus operandi. Y es que en la colonia El Pípila, también en Tijuana, fueron encontrados los cuerpos de cinco personas sin vida dentro de una camioneta que se estaba incendiando.

Visita de Sheinbaum en Tijuana

Sheinbaum estuvo en Tijuana con la gobernadora Marina del Pilar. (Cuartoscuro)

Apenas el pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de visita en el estado de Baja California, e incluso, llevó a cabo su conferencia de prensa matutina en la ciudad de Tijuana, donde ocurrieron estos hechos de violencia.

En la conferencia matutina, también estuvieron miembros del gabinete de la mandataria nacional, quienes presumieron las mejoras que se han logrado en el estado.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que los casos de homicidio doloso, los delitos de alto impacto, y la extorsión en ese estado habían disminuido significativamente.

El homicidio doloso, informó la titular del SESNSP, había tenido una reducción del 28% en Baja California, al pasar de 6.5 a 4.7 casos diarios, destacando que el 2025 es el año con el menor promedio diario de víctimas de este delito desde el 2018.

Figueroa Franco mencionó que respecto a los delitos de alto impacto, como el feminicidio, robo de negocio y a transeúntes con violencia, entre otros, bajaron 32% en el mismo periodo.

García Harfuch dijo que en el estado había disminuido la violencia. EFE/ Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en ese estado fronterizo se había detenido a importantes generadores de violencia, y se había disminuido la violencia.