México

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Los tres jóvenes contaban con reporte de desaparición

Guardar
Reclutamiento forzado de menores de
Reclutamiento forzado de menores de edad. Foto: Infobae

Tres adolescentes originarios de Jalisco, denunciados como desaparecidos, fueron localizados y rescatados en el estado de Sinaloa, donde se presumen eran adiestrados por el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que los adolescentes contaban con una carpeta de investigación abierta tras sus desapariciones, una registrada el 12 de octubre de 2025, la segunda el 13 de diciembre de 2025 y la tercera del 8 de enero de 2026.

Los tres salieron de sus domicilios y no se supo de ellos hasta el pasado fin de semana. Los indicios refieren que, tras no saber de ellos, los habrían trasladado por separado hacia Zacatecas, donde permanecieron algunos días, y posteriormente a Sinaloa, estado donde lograron escapar de cautiverio y solicitar ayuda a las autoridades locales.

Utilizaron <i>TikTok </i>para comunicarse con uno de ellos

La Fiscalía de Jalisco detalló que uno de los menores fue contactado a través de anuncios en la red social TikTok, mientras que los otros dos recibieron la invitación directa de una persona conocida.

Foto: Jesús Aviles/ Infobae México
Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

En el sitio donde estuvieron cautivos, presuntamente recibieron instrucción y adiestramiento por parte de integrantes de un grupo delictivo, sin que hasta ahora se haya precisado la identidad de dicha organización.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas estuvo a cargo del operativo para el rescate y el traslado de los jóvenes a tierras jaliscienses, proceso que permitió su reintegración familiar.

Las autoridades estatales advierten que la sofisticación de las tácticas del crimen organizado representa una amenaza creciente, sobre todo por el uso de medios digitales para captar a menores de edad.

En tanto, las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado continuarán para esclarecer los hechos.

No son los primeros jaliscienses ubicados en Sinaloa

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta
FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Un caso similar se registró en julio de 2025, cuando dos adolescentes que contaban con ficha de desaparición en el estado de Jalisco fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, los dos jóvenes portaban ropa tipo camuflaje y equipo táctico cuando fueron hallados al interior de un vehículo.

Tras los hechos, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló que los adolescentes fueron reclutados por un grupo criminal a través de redes sociales y posteriormente trasladados a Zacatecas para ser adiestrados.

Además, reveló que testimonios de adolescentes que han podido regresar al estado han permitido determinar que los grupos criminales están optando por reclutar a los jóvenes para llevarlos a Sinaloa debido guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La captura de "El Mayo"
La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) alertó en entrevista con Infobae México que la guerra que mantienen ambas facciones está obligando al cártel a reclutar un mayor número de jóvenes.

“El conflicto entre los Chapitos y los Mayos en Sinaloa (ha provocado) que comiencen a usar más y más niños como sicarios. Han perdido muchos elementos, siguen reclutando pero ahora están utilizando niños, menores de edad, simplemente porque necesitan sicarios para estar en estos conflictos", comentó.

Y es que, de acuerdo con la organización civil Reinserta, en México existen cerca de 250 mil menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado debido a factores como su exposición a la violencia, el consumo de drogas, carencias económicas o por estar en una situación de abandono o negligencia.

Temas Relacionados

Reclutamiento forzadoRescatan tres adolescentesJaliscoSinaloaCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: Eje 1 Oriente permanece cerrado por la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 27 de enero

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX instala 17 filtros sanitarios para detectar brote de sarampión

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que también arrancará la vacunación para prevenir la enfermedad viral

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX

Tensión entre el gobierno de la CDMX y activistas tras protestas por el Refugio Franciscano

Tras reciente protesta ambas partes reavivan el debate sobre el trato a los animales rescatados y los acuerdos pendientes y Gobierno de la Ciudad de México llama respetar acuerdos previos

Tensión entre el gobierno de

Cayó José “N” en Puebla, es señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de camiones de carga

Tras su detención, la Fiscalía General del Estado ha revelado que era un objetivo prioritario en la región

Cayó José “N” en Puebla,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Sabrok quiere entrar a

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: “Se tardaron en decirlo”

Cruz “N” asegura que sus hijos viven con él y deja entrever que Alicia Villarreal es manipulada

DEPORTES

Santiago Gimenez habla sobre su

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha