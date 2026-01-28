Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Reclutamiento forzado de menores de edad. Foto: Infobae

Tres adolescentes originarios de Jalisco, denunciados como desaparecidos, fueron localizados y rescatados en el estado de Sinaloa, donde se presumen eran adiestrados por el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que los adolescentes contaban con una carpeta de investigación abierta tras sus desapariciones, una registrada el 12 de octubre de 2025, la segunda el 13 de diciembre de 2025 y la tercera del 8 de enero de 2026.

Los tres salieron de sus domicilios y no se supo de ellos hasta el pasado fin de semana. Los indicios refieren que, tras no saber de ellos, los habrían trasladado por separado hacia Zacatecas, donde permanecieron algunos días, y posteriormente a Sinaloa, estado donde lograron escapar de cautiverio y solicitar ayuda a las autoridades locales.

Utilizaron <i>TikTok </i>para comunicarse con uno de ellos

La Fiscalía de Jalisco detalló que uno de los menores fue contactado a través de anuncios en la red social TikTok, mientras que los otros dos recibieron la invitación directa de una persona conocida.

Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

En el sitio donde estuvieron cautivos, presuntamente recibieron instrucción y adiestramiento por parte de integrantes de un grupo delictivo, sin que hasta ahora se haya precisado la identidad de dicha organización.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas estuvo a cargo del operativo para el rescate y el traslado de los jóvenes a tierras jaliscienses, proceso que permitió su reintegración familiar.

Las autoridades estatales advierten que la sofisticación de las tácticas del crimen organizado representa una amenaza creciente, sobre todo por el uso de medios digitales para captar a menores de edad.

En tanto, las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado continuarán para esclarecer los hechos.

No son los primeros jaliscienses ubicados en Sinaloa

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Un caso similar se registró en julio de 2025, cuando dos adolescentes que contaban con ficha de desaparición en el estado de Jalisco fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, los dos jóvenes portaban ropa tipo camuflaje y equipo táctico cuando fueron hallados al interior de un vehículo.

Tras los hechos, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló que los adolescentes fueron reclutados por un grupo criminal a través de redes sociales y posteriormente trasladados a Zacatecas para ser adiestrados.

Además, reveló que testimonios de adolescentes que han podido regresar al estado han permitido determinar que los grupos criminales están optando por reclutar a los jóvenes para llevarlos a Sinaloa debido guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) alertó en entrevista con Infobae México que la guerra que mantienen ambas facciones está obligando al cártel a reclutar un mayor número de jóvenes.

“El conflicto entre los Chapitos y los Mayos en Sinaloa (ha provocado) que comiencen a usar más y más niños como sicarios. Han perdido muchos elementos, siguen reclutando pero ahora están utilizando niños, menores de edad, simplemente porque necesitan sicarios para estar en estos conflictos", comentó.

Y es que, de acuerdo con la organización civil Reinserta, en México existen cerca de 250 mil menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado debido a factores como su exposición a la violencia, el consumo de drogas, carencias económicas o por estar en una situación de abandono o negligencia.