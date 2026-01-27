México

Beca Rita Cetina 2026: revelan triple pago para el mes de febrero a estos beneficiarios

De acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el próximo periodo de depósitos se realizará en el mes de febrero

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes inscritos en secundaria dentro de escuelas públicas a nivel nacional.

El apoyo económico busca cubrir los costos de materiales y recursos necesarios que los adolescentes requieren durante este ciclo escolar para mantenerse en las aulas.

Los beneficiarios pueden destinar la beca a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y gastos de transporte entre su hogar y el plantel educativo.

Cada bimestre, quienes cursan secundaria reciben un pago de mil 900 pesos, el cual se deposita de manera directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La gestión de la Beca Rita Cetina recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo consiste en disminuir la deserción en secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes concluyan la educación básica.

Este mes de febrero llegará el pago para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, siendo el primero del año y el tercero para algunos beneficiarios. Sin embargo, existen algunos estudiantes de secundaria inscritos a este apoyo económico que recibirán un pago triple.

¿Qué beneficiarios recibirán un pago triple este mes de febrero de la Beca Rita Cetina?

Los estudiantes que recientemente se inscribieron a la Beca Rita Cetina y completaron su registro entre los meses de septiembre y octubre son los nuevos beneficiarios de este programa social y recibirán un pago triple, de acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esto significa que quienes ingresaron a primer grado de secundaria tras concluir sexto de primaria en ese periodo, ahora serán incluidos en este apoyo federal.

Los nuevos beneficiarios de la
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, es decir, estudiantes de primer año de secundaria recibirán el pago triple en el mes de febrero. Foto: Cortesía.

En este mes de enero, los nuevos inscritos están recibiendo las tarjetas de la Beca Rita Cetina, por lo que se estima que el pago correspondiente se realizará durante febrero.

Como los beneficiarios previos ya recibieron algunos depósitos desde el año pasado, los alumnos recién incorporados obtendrán un monto superior por el acumulado.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó la cifra que los nuevos estudiantes recibirán en su primer pago, programado para febrero.

Esta es la cantidad del pago triple que recibirán los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina

Como se indicó antes, el primer depósito de la Beca Rita Cetina está programado para febrero, conforme a lo establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y lo dispuesto por la dependencia.

Después de la entrega de tarjetas y el inicio de la dispersión, los estudiantes que apenas ingresaron a secundaria pública obtendrán un total de 5 mil 700 pesos. Esto es lo equivalente a tres bimestres.

Los beneficiarios de la Beca
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago de 5 mil 700 pesos son aquellos que se registraron en septiembre y octubre de 2025

Este monto corresponde al acumulado de tres bimestres, incluyendo los periodos de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

Es importante señalar que los beneficiarios previos de la Beca Rita Cetina también recibirán su depósito habitual de mil 900 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

