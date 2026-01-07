México

Reporte de sismicidad 2025: estos fueron los sismos más fuertes que se vivieron en México el año pasado

El Sismológico Nacional dio a conocer cuáles fueron lo sismos de mayor intensidad durante el año 2025

Guardar
De acuerdo con este recuento
De acuerdo con este recuento los simos de mayor intensidad en el 2025 no fueron mayores a 7 grados Ricther. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SN) emitió hoy, 6 de enero del 2026, el reporte de sismicidad del 2025, el cual revela cuáles fueron los temblores más fuertes que ocurrieron en el país durante el año pasado.

De acuerdo con la información, fue un sismo con intensidad de 6.2 grados en la escala de Richter cuyo epicentro ocurrió en Coacolmán, Michoacán, el movimiento de mayor intensidad que se registro en el país durante el 2025.

Además, el SN también dio a conocer otros datos como el número de sismos que se vivieron en el país los cuales fueron un total de 39 mil epicentros a lo largo del territorio mexicano.

Este recuento permite obtener información
Este recuento permite obtener información sobre los sismos en el país.

Así fue el sismo más fuerte que se vivió en México durante el 2025

El 12 de enero de 2025 se registró un sismo de magnitud 6.2 con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán, a una profundidad de 30 kilómetros.

El movimiento telúrico fue perceptible en varios estados, entre ellos Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica.

No se reportaron daños significativos ni víctimas mortales. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán indicó que no hubo afectaciones en la infraestructura pública.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) confirmaron que no se registraron daños en sitios, monumentos, zonas arqueológicas ni espacios culturales bajo su resguardo.

El Servicio Sismológico Nacional reportó 485 réplicas hasta las 19:00 horas del mismo día, siendo la más fuerte de magnitud 4.5.

En la Ciudad de México, tras la activación de los protocolos de emergencia, se reportó saldo blanco y los servicios de emergencia se mantuvieron operativos.

En esta recopilación se aprecian videos del sismo de 6.2 grados Richter que ocurrió en Coalcomán, Michoacán, en enero de 2025; este fue el temblor de mayor intensidad del 2025. Crédito: Yb: Earthquake Compilations

Cuál fue el segundo sismo de mayor intensidad en México del 2025

Por su parte, el segundo sismo de mayor intensidad en nuestro país ocurrió el 9 de agosto de 2025, a las 14:41 horas, el cual tuvo una intensidad de 6.0 en la escala de Ricther.

Este movimiento tuvo un epicentro a 139 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.50° de latitud y -92.60° de longitud, a una profundidad de 38 kilómetros.

El evento ocurrió en una zona de alta actividad tectónica, en el límite entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, cerca de la frontera con Guatemala.

No se reportaron daños materiales ni personas lesionadas; sin embargo, el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas activó protocolos de monitoreo y evaluación en las diferentes regiones del estado.

Hasta las 15:40 horas del mismo día se registraron ocho réplicas, siendo la mayor de magnitud 3.7.

Al igual que Michoacán, Chiapas es una región con alta sismicidad debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que estos eventos son frecuentes en la zona.

(SN/UNAM)
(SN/UNAM)

Otros datos que revelaron el reporte de sismicidad 2025

-Se registraron un total de 39 mil epicentros a lo largo del territorio mexicano.

-25% de los sismos ocurrieron en estados de la región del Golfo de California (zona cercana a la falla de San Andrés), 19.2% en Oaxaca, 18.9% en Chiapas y 16.1% en Guerrero.

-La Ciudad de México fue escenario de 73 epicentros.

-1,574 sismos fueron localizados en Tancítaro, Michoacán.

-6,806 fueron localizados en Los Cabos, Baja California.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalepicentroMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

A pesar de la fuerte caída y los intensos malestares, el querido comediante mexicano continúa con las funciones de ‘Defendiendo al cavernícola’, demostrando un compromiso inquebrantable con su público y su pasión artística

César Bono sufrió aparatosa caída

Muere interno del Centro Penitenciario de Puebla tras riña: fue herido con un objeto punzocortante

El conflicto provocó acciones institucionales orientadas a proteger la integridad de quienes permanecen en custodia

Muere interno del Centro Penitenciario

El Frente Frío 27 podría causar nevadas en estos estados de la República

El miércoles 7 de enero persistirá un ambiente muy frío al amanecer y durante la noche

El Frente Frío 27 podría

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Consulta

¿Cédula profesional en México deberá renovarse cada cinco años a través de un examen? Esto es lo que sabemos

Este documento es relevante para las personas que buscan ejercer de manera profesional en el país

¿Cédula profesional en México deberá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Cintalapa,

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

César Bono sufrió aparatosa caída

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

Las películas más populares en Google México

Las telenovelas mexicanas donde apareció Fernando Carrillo, actor venezolano que confesó ser ex de Delcy Rodríguez

La Supermana afirma que La Bogue tiene un hijo abandonado en Acapulco y que golpeó a su mamá hasta causarle daño

DEPORTES

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

Igor Lichnovsky no quiere dejar al club América: filtran las ofertas de clubes que rechazó

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España