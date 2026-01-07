Reporte de sismicidad 2025: estos fueron los sismos más fuertes que se vivieron en México el año pasado

De acuerdo con este recuento los simos de mayor intensidad en el 2025 no fueron mayores a 7 grados Ricther. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SN) emitió hoy, 6 de enero del 2026, el reporte de sismicidad del 2025, el cual revela cuáles fueron los temblores más fuertes que ocurrieron en el país durante el año pasado.

De acuerdo con la información, fue un sismo con intensidad de 6.2 grados en la escala de Richter cuyo epicentro ocurrió en Coacolmán, Michoacán, el movimiento de mayor intensidad que se registro en el país durante el 2025.

Además, el SN también dio a conocer otros datos como el número de sismos que se vivieron en el país los cuales fueron un total de 39 mil epicentros a lo largo del territorio mexicano.

Este recuento permite obtener información sobre los sismos en el país.

Así fue el sismo más fuerte que se vivió en México durante el 2025

El 12 de enero de 2025 se registró un sismo de magnitud 6.2 con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán, a una profundidad de 30 kilómetros.

El movimiento telúrico fue perceptible en varios estados, entre ellos Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica.

No se reportaron daños significativos ni víctimas mortales. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán indicó que no hubo afectaciones en la infraestructura pública.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) confirmaron que no se registraron daños en sitios, monumentos, zonas arqueológicas ni espacios culturales bajo su resguardo.

El Servicio Sismológico Nacional reportó 485 réplicas hasta las 19:00 horas del mismo día, siendo la más fuerte de magnitud 4.5.

En la Ciudad de México, tras la activación de los protocolos de emergencia, se reportó saldo blanco y los servicios de emergencia se mantuvieron operativos.

En esta recopilación se aprecian videos del sismo de 6.2 grados Richter que ocurrió en Coalcomán, Michoacán, en enero de 2025; este fue el temblor de mayor intensidad del 2025. Crédito: Yb: Earthquake Compilations

Cuál fue el segundo sismo de mayor intensidad en México del 2025

Por su parte, el segundo sismo de mayor intensidad en nuestro país ocurrió el 9 de agosto de 2025, a las 14:41 horas, el cual tuvo una intensidad de 6.0 en la escala de Ricther.

Este movimiento tuvo un epicentro a 139 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.50° de latitud y -92.60° de longitud, a una profundidad de 38 kilómetros.

El evento ocurrió en una zona de alta actividad tectónica, en el límite entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, cerca de la frontera con Guatemala.

No se reportaron daños materiales ni personas lesionadas; sin embargo, el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas activó protocolos de monitoreo y evaluación en las diferentes regiones del estado.

Hasta las 15:40 horas del mismo día se registraron ocho réplicas, siendo la mayor de magnitud 3.7.

Al igual que Michoacán, Chiapas es una región con alta sismicidad debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que estos eventos son frecuentes en la zona.

(SN/UNAM)

Otros datos que revelaron el reporte de sismicidad 2025

-Se registraron un total de 39 mil epicentros a lo largo del territorio mexicano.

-25% de los sismos ocurrieron en estados de la región del Golfo de California (zona cercana a la falla de San Andrés), 19.2% en Oaxaca, 18.9% en Chiapas y 16.1% en Guerrero.

-La Ciudad de México fue escenario de 73 epicentros.

-1,574 sismos fueron localizados en Tancítaro, Michoacán.

-6,806 fueron localizados en Los Cabos, Baja California.