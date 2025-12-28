Juez libera a cinco personas detenidas por incendio en Waldo’s de Hermosillo, Sonora

24 personas murieron en el incendio. Foto: x.com/@CesarFraijo2

Un juez permitió la liberación de cinco personas que fueron detenidas por su presunta implicación en el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, el cual dejó como saldo 23 muertos y más de 10 heridos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que impugnó la decisión judicial adoptada debido a que no obedeció al reconocimiento de inocencia ni a irregularidades en la detención.

De acuerdo con los datos, la determinación obedeció a la concesión de un plazo extra de 18 días para que la defensa pudiera examinar la carpeta de investigación, pese a que la normativa nacional fija un máximo de 144 horas (seis días) para este fin.

Durante la audiencia, que comenzó a las 9:00 horas de este viernes 26 de diciembre, la Fiscalía formuló imputaciones contra varias personas detenidas mediante órdenes de aprehensión, por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el 1° de noviembre en la tienda Waldo’s.

La explosión que derivó de un incendio ha dejado un total de 23 personas fallecidas. (Cuartoscuro)

Autoridades del Ministerio Público señalaron que el juez permitió a la defensa extender el debate con argumentos como la supuesta ilegibilidad de algunas copias y la ausencia de color en los documentos.

La institución remarcó que “la carpeta de investigación original y copias fieles fueron puestas oportunamente a disposición de las partes” desde la administración del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo.

El juzgador argumentó que, debido al volumen del expediente, no podía continuarse en la misma sesión con la fase de vinculación a proceso, aun cuando los hechos ya habían sido expuestos y varios imputados conocían el expediente por haber comparecido previamente ante el Ministerio Público.

A raíz de esta decisión, los cinco detenidos obtuvieron su libertad.

25 órdenes de aprehensión fueron emitidas por este caso

Cabe señalar que en días anteriores se realizó la emisión de 25 órdenes de aprehensión en contra de personas que estarían involucradas en el siniestro, ocurrido el 1 de noviembre pasado.

Del total de órdenes de aprehensión, la Fiscalía detalló que ya habían sido cumplimentadas siete, por lo que estos detenidos fueron presentados en audiencia inicial que tuvo como desenlace la liberación de cinco.

Así fue el incendio

El 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, una tienda de la cadena Waldo’s comenzó a incendiarse cuando varias personas se encontraban al interior mientras realizaban compras.

Elementos de emergencia se movilizaron de inmediato al sitio, ubicado en la colonia Centro de Hermosillo, Sonora. Alfonso Durazo, gobernador del estado, informó en un primer momento que se tenía la confirmación de 23 personas muertas y 11 lesionadas, entre los que se encontraban menores de edad.

El mensaje del gobernador (X/@AlfonsoDurazo)

Tres días después, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya había concluido la identificación de las 23 personas fallecidas, lo cual se logró luego de que las dos últimas fueran reconocidas por estudios forenses.

El balance finalizó con la muerte de dos niñas, cuatro niños, doce mujeres (una embarazada) y cinco hombres adultos.

Los primeros peritajes detallaron que el fuego habría comenzado a causa de un cortocircuito en un transformador eléctrico ubicado dentro del local comercial.