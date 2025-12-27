Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

Yolanda Andrade vive todavía con problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

En un mensaje directo a sus seguidores, Yolanda Andrade reconoció la dificultad del proceso que ha atravesado tras recibir el diagnóstico de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), describiendo que “ha sido un año muy pesado” tanto para ella como para sus familiares y allegados.

La comunicadora mexicana utilizó su perfil de Instagram para romper el silencio y detallar públicamente cómo la enfermedad ha transformado su vida cotidiana.

¿Cómo es su enfermedad?

Al abordar la experiencia de convivir con una enfermedad degenerativa, Andrade expuso la naturaleza impredecible de su estado de salud.

Según sus propias palabras, “es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”. Esta variabilidad en los síntomas, mencionó, ha impactado tanto en su autonomía como en su ánimo, señalando que en ocasiones ni siquiera logra realizar actividades básicas.

La conductora explicó que decidió compartir estos detalles para ofrecer compañía y empatía a quienes atraviesan situaciones similares.

Al referirse a su entorno, expresó agradecimiento por las muestras de solidaridad: “Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor”.

Este sería el tratamiento de Yolanda Andrade

El tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se centra en aliviar los síntomas, mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida, ya que hasta la fecha no existe una cura definitiva para esta enfermedad neurodegenerativa. El abordaje es multidisciplinario e involucra medicamentos, terapias físicas y de soporte, así como cuidados paliativos.

En cuanto a la terapia farmacológica, existen medicamentos aprobados que pueden ralentizar la progresión de la ELA en algunos pacientes. Uno de los fármacos más utilizados es el riluzol, que actúa reduciendo los niveles de glutamato, un neurotransmisor que puede provocar daño a las neuronas motoras. El riluzol ha demostrado prolongar la supervivencia en ciertos casos, aunque su efecto es limitado. Otro medicamento, el edaravone, se administra por vía intravenosa y puede ayudar a retrasar el deterioro funcional en etapas iniciales de la enfermedad, pero no todos los pacientes son candidatos a este tratamiento.

El tratamiento sintomático incluye fisioterapia para mantener la movilidad y prevenir contracturas, terapia ocupacional para adaptar actividades cotidianas y equipos de asistencia, y terapia del habla para quienes desarrollan dificultades para comunicarse. La nutrición es un aspecto relevante, ya que muchos pacientes experimentan dificultad para tragar y pérdida de peso; en estos casos se pueden emplear suplementos nutricionales o, si es necesario, alimentación por sonda.

El apoyo respiratorio es fundamental, ya que la debilidad muscular afecta la función pulmonar con el avance de la ELA. El uso de dispositivos de ventilación no invasiva, como la BiPAP, puede ser necesario. En fases avanzadas, puede plantearse la traqueostomía, aunque la decisión depende de la voluntad del paciente y su familia