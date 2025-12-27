México

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

La conductora de televisión confesó su diagnóstico

Guardar
Yolanda Andrade vive todavía con
Yolanda Andrade vive todavía con problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

En un mensaje directo a sus seguidores, Yolanda Andrade reconoció la dificultad del proceso que ha atravesado tras recibir el diagnóstico de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), describiendo que “ha sido un año muy pesado” tanto para ella como para sus familiares y allegados.

La comunicadora mexicana utilizó su perfil de Instagram para romper el silencio y detallar públicamente cómo la enfermedad ha transformado su vida cotidiana.

¿Cómo es su enfermedad?

La conductora reveló que padece
La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

Al abordar la experiencia de convivir con una enfermedad degenerativa, Andrade expuso la naturaleza impredecible de su estado de salud.

Según sus propias palabras, “es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”. Esta variabilidad en los síntomas, mencionó, ha impactado tanto en su autonomía como en su ánimo, señalando que en ocasiones ni siquiera logra realizar actividades básicas.

La conductora explicó que decidió compartir estos detalles para ofrecer compañía y empatía a quienes atraviesan situaciones similares.

Al referirse a su entorno, expresó agradecimiento por las muestras de solidaridad: “Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor”.

Este sería el tratamiento de Yolanda Andrade

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

El tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se centra en aliviar los síntomas, mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida, ya que hasta la fecha no existe una cura definitiva para esta enfermedad neurodegenerativa. El abordaje es multidisciplinario e involucra medicamentos, terapias físicas y de soporte, así como cuidados paliativos.

En cuanto a la terapia farmacológica, existen medicamentos aprobados que pueden ralentizar la progresión de la ELA en algunos pacientes. Uno de los fármacos más utilizados es el riluzol, que actúa reduciendo los niveles de glutamato, un neurotransmisor que puede provocar daño a las neuronas motoras. El riluzol ha demostrado prolongar la supervivencia en ciertos casos, aunque su efecto es limitado. Otro medicamento, el edaravone, se administra por vía intravenosa y puede ayudar a retrasar el deterioro funcional en etapas iniciales de la enfermedad, pero no todos los pacientes son candidatos a este tratamiento.

El tratamiento sintomático incluye fisioterapia para mantener la movilidad y prevenir contracturas, terapia ocupacional para adaptar actividades cotidianas y equipos de asistencia, y terapia del habla para quienes desarrollan dificultades para comunicarse. La nutrición es un aspecto relevante, ya que muchos pacientes experimentan dificultad para tragar y pérdida de peso; en estos casos se pueden emplear suplementos nutricionales o, si es necesario, alimentación por sonda.

El apoyo respiratorio es fundamental, ya que la debilidad muscular afecta la función pulmonar con el avance de la ELA. El uso de dispositivos de ventilación no invasiva, como la BiPAP, puede ser necesario. En fases avanzadas, puede plantearse la traqueostomía, aunque la decisión depende de la voluntad del paciente y su familia

Temas Relacionados

Yolanda AndradeELAmexico-entretenimiento

Más Noticias

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Un elemento castrense murió por la agresión a tiros

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos

Vitamina C: cómo fortalecer el sistema inmune ante las bajas temperaturas

Un consumo constante de alimentos ricos en este nutriente contribuye a que el organismo pueda afrontar de mejor manera los virus típicos de la temporada fría

Vitamina C: cómo fortalecer el

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Como parte de las celebraciones de Navidad, el integrante de la dinastía Aguilar reconoció la labor de las mujeres de su familia y también hizo alusión a los conflictos que ha enfrentado

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 26 de diciembre

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

AICM EN VIVO: estos son

Pablo Lemus frena “tarifazo” al transporte público en Jalisco: nuevo ajuste entrará en vigor a partir de abril 2026

La medida fue dada a conocer tras el aval del Comité Técnico de Tarifas que la fijaba en 14 pesos a partir del próximo año

Pablo Lemus frena “tarifazo” al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Las 10 películas más populares de Netflix México en la semana navideña 2025

Mariana Echeverría revela secretos del programa Me Caigo de Risa tras controversias con Faisy

Las 10 series más vistas en Netflix México para maratonear este fin de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

DEPORTES

Ex portero de León revela

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo