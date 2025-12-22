México

Metro CDMX: estos serán los horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

El transporte público de la Ciudad de México dio a conocer esta información a través de sus redes sociales oficiales

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México tendrá horario especial esta Navidad y Año Nuevo. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció que habrá horario especial de servicio para todos los pasajeros durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Fue a través de un comunicado oficial compartido en las redes sociales oficiales del transporte público, donde se dieron a conocer los horarios de servicio que brindará durante estas festividades en la capital del país.

La notificación fue compartida de manera oficial durante la tarde de este domingo 21 de diciembre, donde se notificó el horario de apertura y cierre.

El Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a los pasajeros a tomar previsiones durante sus viajes durante estas fechas.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, anunció la implementación del operativo "Cero Pirotecnia" Crédito: X/ @MetroCDMX

Estos serán los horarios y días que tendrá el Metro de la CDMX durante Navidad y Año Nuevo

El Metro de la Ciudad de México indicó que durante las festividades en la capital del país de Navidad y Año Nuevo, habrá un horario especial para todos los usuarios.

Señaló que los horarios especiales de cierre y apertura aplicarán para este próximo 24, 25, 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Detalló que para este próximo miércoles 24 de diciembre, el servicio del Metro de la Ciudad de México aplicará de las 05:00 a 23:00 horas.

Agregó que la última salida de los trenes de cada terminal será a las 22:30 horas, de acuerdo a lo comunicado por el Metro capitalino.

En tanto, mencionó que para el jueves 25 de diciembre será aplicado el horario para todos los usuarios de 07:00 y finalizará a las 24:00. Puntualizó que se tratará de una jornada de día festivo.

Asimismo, puntualizó que los horarios mencionados anteriormente se aplicarán para el miércoles 31 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026.

El Metro de la CDMX
El Metro de la CDMX hizo un llamado a los usuarios a tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro.com.

Por lo tanto, los horarios quedarán establecidos de la siguiente manera, según lo manifestado en el comunicado oficial compartido en las redes sociales oficiales del Metro de la Ciudad de México:

  • 24 de diciembre:
  • 25 de diciembre:
  • 31 de diciembre:
  • 1 de enero:

Adrián Rubalcava hace llamado a pasajeros del Metro de la CDMX

Adrián Rubalcava, titular del STC del Metro de la Ciudad de México, hizo un llamado a los usuarios a través de sus redes sociales oficiales a planificar sus viajes durante estas fechas festivas.

A través de sus redes sociales oficiales compartió los horarios en los que operará este transporte público capitalino.

Horarios especiales del Metro de
Horarios especiales del Metro de CDMX para Navidad y Año Nuevo. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Cabe destacar que durante fechas festivas y conmemorativas, el Metro de la Ciudad de México aplicará un horario especial para todos lo usuarios.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de este medio de transporte público capitalino en caso de exista algún cambio de horario durante las fechas de Navidad y Año Nuevo.

