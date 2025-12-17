México

“Súper peso” da golpe al dólar hoy 17 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Crédito: Infobae

El peso mexicano abrió la sesión sobre los $17.97 por dólar, afianzando su fortaleza en niveles no vistos desde mediados de año. El movimiento refleja un entorno de flujos favorables hacia activos en pesos y un dólar global sin señales claras de recuperación, en un día carente de datos macroeconómicos relevantes en México.

El mercado opera atento a los anuncios políticos sobre la reforma electoral, los detalles de Gasolinas Bienestar y la expectativa de crecimiento económico, en un contexto donde la dinámica cambiaria responde más a factores de percepción y flujos tácticos que a los fundamentales de corto plazo.

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 17,97 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% frente al valor de la jornada anterior, que fue de 17,97 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,08%, por ello en términos interanuales aún conserva una bajada del 13,03%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas seis sesiones. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (9,25%), por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

