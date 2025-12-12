México

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Chispazo ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este jueves 11 de diciembre!

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

05, 13, 21 y 26

Chispazo Clásico

Número ganador:

10, 16, 19 y 23

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: sigue todo sobre la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, miles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego. Los fieles acudieron al templo para entonar las tradicionales mañanitas en honor a la Virgen

Mañanitas a la Virgen de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Altamirano

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Por qué la Virgen de Guadalupe tiene un nombre árabe y no uno prehispánico?

El origen del nombre “Guadalupe” apunta a raíces árabes traídas por los españoles, mientras que las variantes prehispánicas carecen de un respaldo histórico

¿Por qué la Virgen de

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

La noticia sobre la salud del intérprete ha movilizado a quienes crecieron con su voz, resaltando la importancia de su legado en el entretenimiento

Quién es Gabriel Garzón, voz

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Cuatro hombres fueron asegurados en un falso retén, llevaban documentos y credenciales falsas

Fiscalía de Chiapas confirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chiapas confirma que

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

ENTRETENIMIENTO

Quién es Gabriel Garzón, voz

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”